Иран ополчился на Украину и грозит Киеву ударом: подробности

Иранское торговое судно подверглась атаке в Каспийском море. В результате инцидента один моряк погиб, еще один получил ранения. По данным Министерства иностранных дел Ирана, атаку совершили ВСУ.

В Тегеране подчеркнули, что инцидент является нарушением статьи 2, пункта 4 Устава ООН, которая запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Иран оставил за собой право на ответные действия. Кроме того, в иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что вся ответственность за последствия атаки ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.