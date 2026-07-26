НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

с-в.

 750мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Малыш погиб в ДТП
Здесь был Пушкин
Где собирать грибы
Ребенок врезался в автобус
Смешные картинки про отношения
Как побороть ротавирус
Куда сдать отходы на переработку
Происшествия Иран ополчился на Украину и грозит Киеву ударом: подробности

Иран ополчился на Украину и грозит Киеву ударом: подробности

Рассказываем, что произошло

35
Иран осудил действия Киева (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИран осудил действия Киева (фото из архива) | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Иран осудил действия Киева (фото из архива)

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Иранское торговое судно подверглась атаке в Каспийском море. В результате инцидента один моряк погиб, еще один получил ранения. По данным Министерства иностранных дел Ирана, атаку совершили ВСУ.

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», — говорится в публикации в Telegram-канале иранского МИД.

В Тегеране подчеркнули, что инцидент является нарушением статьи 2, пункта 4 Устава ООН, которая запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Иран оставил за собой право на ответные действия. Кроме того, в иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что вся ответственность за последствия атаки ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

«Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права», — заявили в МИД страны.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Иран Судно
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем