«Голые ногти» и свежий мятный: мастер маникюра назвала главные цвета и тренды 2026 года

В тренде — аккуратная длина, сложные оттенки нюда и цвета Источник: студия красоты «Твое место»

Уже не первый сезон в тренде аккуратная длина, сложные оттенки нюда и цвета, которые легко вписываются в повседневный образ, — длинные яркие ногти остались в прошлом. Топ-мастер маникюра Зара Сулейманова рассказала 72.RU, какой дизайн ногтей чаще всего выбирают клиентки и какие оттенки будут актуальны в 2026 году.

— В 2026 году модный маникюр — это про эстетику и аккуратность. И тренд «голых ногтей» бьет все рекорды. Поэтому всё чаще все предпочитают нюдовые цвета в нашей палитре, — говорит мастер.

Про длину, форму и цвет

Вместе с модой на натуральность меняются и предпочтения по форме ногтей. Экстремальная длина, ногти-стилеты постепенно уходят на второй план, уступая место более практичным вариантам. Такой выбор объясняется не только модой, но и удобством. Короткие и средней длины ногти легче вписываются в повседневную жизнь и сочетаются практически с любым стилем одежды.

Несмотря на ежегодную смену трендов, некоторые оттенки остаются востребованными всегда. Речь тут идет не об одном бежевом цвете, а о целой коллекции оттенков.

— В моде всегда останутся все нюдовые цвета, потому что это не про один универсальный бежевый, а про сложную палитру цветов: молочно-розовый, песочный с серым подтоном, карамельный, а также полупрозрачные варианты (эффект «лака без лака»). Такой маникюр подчеркивает ухоженность и работает как нейтральная база для других акцентов, — продолжает Зара Сулейманова.

В 2026 году в моде естественность: короткие ногти и нюдовые оттенки Источник: студия красоты «Твое место» Полупрозрачное покрытие создает эффект ухоженных натуральных ногтей Источник: студия красоты «Твое место»

Классический красный тоже остается одним из самых популярных цветов, однако и здесь появились новые тенденции. Вместо привычных ярких оттенков всё чаще выбирают более сложные и глубокие цвета.

— Красный — это, конечно же, классика всех сезонов, но тут тоже многое изменилось. Это не про два оттенка красного (холодный и теплый), а сложные цвета: винный, коралловый с терракотовым подтоном. Особенно любят делать матовую текстуру — она делает цвет более сдержанным и «дорогим», — говорит мастер.

По словам эксперта, именно матовое покрытие помогает сделать даже насыщенный цвет более благородным и универсальным.

Холодное свежее лето

Если говорить о сезонных фаворитах, то летом 2026 года лидируют холодные и свежие оттенки.

— Голубой — это фаворит лета 2026 года. Особенно выделился «ледяной голубой»: он выглядит свежо, минималистично и при этом добавляет легкости образу. Его можно комбинировать с белым, розовым, бежевым или металликом, — советует Зара Сулейманова.

Еще один цвет, который окончательно закрепился в тренде, — зеленый. Однако чаще всего выбирают не яркий изумрудный, а более спокойные его оттенки. Например, фисташковый и мятный.

— Наш главный совет от студии: основной принцип 2026 года — баланс. Цвет должен гармонировать с вашим стилем, гардеробом и даже подтоном кожи, — резюмирует мастер.