«Отказываю мужчинам, которые ищут секс-рабыню»: как психолог зарабатывает на одиноких людях

Профессионально подберет вам вторую половинку Источник: Гюзель Хуснутдинова / личный архив

Многие считают, что сватовство — это пережиток прошлого. В современном мире мы и сами способны найти себе достойную пару. Казалось бы. Но на самом деле очень многие испытывают трудности при знакомстве — и обращаются к профессиональной свахе.

UFA1.RU поговорил с одной из них и узнал всё о ее необычной работе, искусстве строить отношения и тренде на одиночество.

Гюзель Хуснутдинова — психолог, ей 42 года. Она стала свахой благодаря знакомой: помогла подруге провести мероприятие по мусульманским знакомствам в Уфе. Вскоре она посетила конференцию в Москве, где познакомилась со свахой и решила открыть собственное брачное агентство. Идея получила большой отклик: одиночки стали обращаться к ней, чтобы найти партнера именно для создания семьи.

Кто такая современная сваха

Сватовство довольно распространено за рубежом. Например, в Китае есть Шанхайский брачный рынок в Народном парке. В основном на нем «торгуют» родители — выставляют фото своих одиноких детей с короткими описаниями: образование, наличие недвижимости, рост и вес.

«Современная сваха — это уже не образ из фильмов, не тучная женщина в платке. Сваха сегодня — это специалист, который сочетает психологию, аналитику и опыт общения с людьми. Мы не просто знакомим — мы подбираем партнеров по ценностям, жизненным целям, темпераменту, интересам, менталитету и уровню мышления», — рассказывает Гюзель Хуснутдинова.

В России сейчас действуют сотни таких агентств.

Кто обращается к свахе и сколько это стоит

Обращаются к свахе разные люди. Например, некоторым важно, чтобы партнер был религиозен, то есть «никакого секса до свадьбы». Кто-то уже давно на пенсии, овдовел, но в одиночестве жить не хочет. А у кого-то просто нет времени «свайпать» девушек в приложениях для знакомств.

«Ко мне приходят девушки с 18 лет, мужчины — примерно с 25. Возрастной максимум — до 65 лет. Был случай: обратился дедушка 65 лет, активный, холодной водой обливается по утрам, занимается спортом. Ему я подобрала пару — женщину 60 лет. Теперь они вместе, занимаются огородом, радуются жизни. Обращаются и родители, очень переживают за своих детей. Но я всегда уточняю: сам ребенок готов? Если человек не хочет, я не работаю», — рассказывает Гюзель.

Большинство все-таки стесняется обращаться в брачное агентство: считают, что это «последняя стадия». Но, по словам свахи, через агентство действительно можно найти себе хорошую партию.

«Ко мне приходят статусные мужчины: бизнесмены, руководители. У них нет времени гулять по улицам и искать себе девушку. Они делегируют это профессионалу. Как машину везут в автосервис, так и они идут к свахе», — говорит она.

Стоимость такого знакомства — 10 тысяч рублей, услуга действует до тех пор, пока мужчине не подберут пару. Девушкам ищут жениха бесплатно.

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Главная особенность знакомств через брачные агентства — тщательный отбор кандидатов. Все они заполняют опросник, чтобы сваха смогла оценить их жизненные ориентиры и получше узнать, что представляет собой человек.

«Я отказываю эмоционально незрелым мужчинам — тем, кто ищет не партнершу, а удобную домработницу или секс-рабыню. Тем, кто не видит в женщине личность. Если мужчина говорит: „Дам женщине что-то, если заслужит“, это значит, что он воспринимает женщину как вещь. Если он плохо отзывается о бывшей жене и не платит алименты, я его не беру. Это мать его детей, она достойна уважения, а если он так поступил с одной, то повторит и с другой. Такой мужчина не видит, что это прекрасное творение Всевышнего, то, что ее нужно оберегать, беречь, заботиться и любить. Таких я не беру, говорю: „Извините, вы нам не подходите“», — объясняет причины отсева потенциальных женихов психолог.

Но и девушки должны показать себя с лучшей стороны. Например, некоторые ищут не вторую половинку, а источник финансов — это может плохо сказаться на выстраивании доверительных взаимоотношений.

«Мужчины прекрасные, и самое главное — ко всем мужчинам нужно относиться с уважением. Неважно, дворник он или депутат, с ними нужно разговаривать с уважением. Мужчина это считывает энергетически», — продолжает Гюзель.

А некоторые девушки просто не уверены в себе — это тоже мешает строить здоровую семью.

«Я не беру девушек в позиции жертвы, вечно ноющих и недовольных: они будут сосать энергию. Сначала идем к психологу, работаем над самооценкой, обретаем ценность», — говорит сваха.

Почему стало так сложно найти себе пару?

Девушек 35–39 лет, ни разу не бывших замужем, сейчас очень много, признаётся Гюзель. По ее мнению, те просто не умеют общаться с мужчинами из-за низкой самооценки: они закрыты, стеснительны, у них много страхов и деструктивных установок.

«Мужчины — дофаминовые существа, им нужен флирт. На вопрос „Как дела?“ нельзя отвечать односложно — нужно включать легкость, игру, женственность», — говорит Гюзель.

По ее наблюдениям, люди в целом стали иначе относиться к вопросу создания семьи. И действительно, с конца 1990‑х годов средний возраст вступления в брак неуклонно растет: люди сначала получают образование и начинают работать, а многие пары живут вместе до официальной регистрации. А в 2024 году, по данным ВЦИОМ, в России распались 8 из 10 браков.

«Все стали осознанные, проработанные, у всех есть личные границы. И это хорошо. Но самое главное — видеть в человеке не кошелек, а его душу. Его целеустремленность, активный образ жизни. А деньги — они приходят. Конечно, каждой девочке хочется выйти замуж за миллионера, каждая хочет успешного, богатого, чтобы была квартира. Но у меня бывают очень хорошие парни, квартиры у них сейчас, может, и нет, но это всё будет со временем, если он целеустремлен», — уверена сваха.

Тренд на одиночество

Всё больше зумеров говорят об одиночестве, ведь отношения — это сложно, затратно и не всегда приятно. Это тоже стало причиной того, что люди просто не знакомятся друг с другом с серьезными целями.

У нашей собеседницы на этот счет свое мнение.

«Всевышний нас создал парами, и вдвоем гораздо интереснее жить, кто бы что ни говорил. Сейчас очень многие считают, что лучше быть одному, — это ужасный тренд. Быть замужем — это прекрасно. Заботиться друг о друге, любить, помогать, растить детей. Мне попадались травмированные девушки, которых когда-то кто-то обидел, и теперь они считают, что все мужчины плохие. Но проблема не в мужчине, проблема — в самой девушке, потому что она сама притягивает таких партнеров. Тут нужно работать с психологом. Когда самооценка будет выше, к ней будут притягиваться достойные мужчины», — считает Гюзель.