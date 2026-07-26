Всё превратилось в пепел. Бизнесмены — о том, как пострадали от атаки БПЛА на Wildberries

Продавцам обещают предоставить льготные кредиты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Товары бизнесменов превратились в пепел после атаки беспилотников на склады Wildberries. В ночь на 22 июля под ударом оказались логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край), а за несколько дней до этого — в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

Анна из Екатеринбурга рассказала, что сейчас представители маркетплейса разрабатывают план по компенсациям. Она уже несколько лет продает одежду на Wildberries и пока не планирует прекращать деятельность.

«У меня конец сезона и уже не сильно много остатков, но всё равно это 10% от общего объема в Стали и 10% в Краснодаре и Невинномысске. Но у селлеров, у которых сейчас самый сезон (это школа + осень), сейчас всё критично. У многих товар в рассрочку, в кредит. А как его выплачивать, если товара нет? Есть часть селлеров, у которых есть планы от WB по продажам, и там очень большие штрафы за невыполнение продаж. Так что у них тоже очень большие риски», — поделилась бизнесвумен.

Более крупные бизнесмены хранили в логистических центрах гораздо больше товара, следовательно, их убытки исчисляются совсем другими суммами. О своих потерях E1.RU также рассказал создатель бренда «Мармеладыч» Григорий Соловьев.

«По предварительным подсчетам, наши потери составляют около 15–20 миллионов рублей. Конечно, для бизнеса это серьезный ущерб, но я бы не назвал его критичным или экзистенциальным. При этом важно понимать, что никакие материальные потери не сопоставимы с трагедией людей, которые потеряли на этом пожаре своих близких», — заявил предприниматель.

Сейчас он планирует снижать риски и минимизировать возможные потери — в первую очередь держать меньше товарных запасов на одном складе, распределять их между несколькими площадками, использовать собственные складские площади и склады временного хранения.

«Для нас еще одним способом повысить устойчивость бизнеса является развитие нескольких каналов продаж. Чем меньше зависимость от одной площадки, тем легче переживать подобных „черных лебедей“ (непредсказуемые события с серьезными последствиями. — Прим. ред.). Поэтому мы продолжаем развивать не только продажи на маркетплейсах, но и работу с классическим ретейлом», — подытожил Григорий Соловьев.

В числе пострадавших брендов также оказался бизнес звезды «Уральских пельменей» Иланы Дылдиной. С 2020 года она продавала на маркетплейсах товары для ухода за волосами. В социальных сетях Ilana Beauty покупателей предупредили, что сейчас заказы недоступны.

«К сожалению, сейчас оформить заказ продукции Ilana Beauty на Wildberries невозможно. Во время недавнего пожара на складе маркетплейса пострадала часть нашей продукции, поэтому продажи временно приостановлены. Мы искренне соболезнуем семьям погибших и всем, кто понес потери в этой трагедии. Нам очень жаль, что это создало неудобства для наших покупателей», — говорится в сообщении.

Как компания поможет продавцам

В пресс-службе Wildberries (WBR) заявили, что компания добровольно заявила о выплатах селлерам, несмотря на отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар. Ведется экспертная оценка, чтобы определить объем выплат. Также пострадавшим продавцам предоставят отсрочку в шесть месяцев для погашения долга.

«Продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Банк рассмотрит обращения в приоритетном порядке. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Для восполнения утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга».

Wildberries отменит все комиссии за платежи внутри России для селлеров и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Эти льготы будут применены автоматически, оформлять заявление и документы не нужно.

«Помимо этого, для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта», — добавили в пресс-службе WBR.