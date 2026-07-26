«Аллочка, ты королевой осталась навсегда»: Пугачева появилась на Юрмале в черном. Эксклюзивные кадры

Пугачеву восторженно встречала публика Источник: «Фонтанка.ру»

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева второй вечер радует публику своим присутствием на фестивале «Лайма Рандеву» в Юрмале. Нашим коллегам из «Фонтанки» удалось встретить звезду.

Певица скромно улыбалась, махала на камеру и раздавала автографы. А в это время ей кричали — «Аллочка, ты королева». «Фонтанка» публикует эксклюзивные кадры, сделанные в зале «Дзинтари» 25 июля.

Источник: «Фонтанка.ру»

Аллу Пугачеву засыпали добрыми словами, а в конце вечера проводили аплодисментами. Как и в первый день, народная артистка была в компании своего супруга, шоумена-иноагента Максима Галкина*. На красной дорожке фестиваля одна из журналисток поинтересовалась, чем Пугачева вдохновлялась, работая над своим «луком» (образом).

«Я — лук?» — уточнила Пугачева, но позже всё же ответила, что просто купила одежду.

Источник: «Фонтанка.ру»

На второй день Пугачева предстала в total black. Днем ранее она вышла в образе, похожем на тот, который использовала в середине 1980-х.

Раньше в это время года в Латвии проходил музыкальный конкурс «Новая волна» латвийского композитора Раймонда Паулса и российского продюсера Игоря Крутого, но после событий 2014 года мероприятие перенесли в Россию. На смену «Новой волне» в Юрмалу пришел фестиваль «Лайма Рандеву» под руководством народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле.