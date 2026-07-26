Государству нужны деньги, но не под такие проценты. Почему Минфин поставил на паузу аукционы ОФЗ

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Минфин России 22 июля объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации». Ведомство временно перестанет предлагать инвесторам новые выпуски госдолга. «Фонтанка» разбирается, зачем нужна эта мера, как она может повлиять на рынок облигаций и почему одной паузы может оказаться недостаточно для его полноценной стабилизации.

Почему Минфин решил временно отказаться от новых займов

ОФЗ — это облигации, с помощью которых государство занимает деньги у инвесторов. Ими могут быть граждане и организации. Основными покупателями таких долговых бумаг сейчас становятся системно значимые кредитные организации, то есть крупные банки. Минфин регулярно проводит аукционы, на которых продает новые бумаги, а полученные средства направляет на финансирование расходов бюджета.

Теперь ведомство временно приостанавливает размещение новых предложений по покупке долга. На крайний объявленный аукцион не поступило ни одной заявки «по приемлемым уровням цен» и его признали несостоявшимся.

Буквально это значит, что Минфин перестает проводить еженедельные аукционы по размещению гособлигаций для финансирования расходов федерального бюджета. Андрей Золотов портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

По словам аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова, сейчас рынок оказался в ситуации, когда новые заимствования государству обходились бы слишком дорого. «Рынок сейчас не способен переварить новые предложения госдолга без существенной премии», — говорит эксперт. По его оценке, при текущих доходностях новых выпусков стоимость государственных заимствований стала высокой, поэтому Минфин предпочел сделать паузу и дождаться более благоприятной ситуации.

Иными словами, Минфин сейчас не готов занимать деньги на условиях, которые считает слишком дорогими. Инвесторы требуют более высокой доходности по новым ОФЗ, а значит государству пришлось бы платить больше за обслуживание долга. В такой ситуации ведомство предпочло временно отказаться от новых размещений и дождаться более благоприятных условий на рынке. То есть спрос есть, но инвесторы готовы покупать бумаги только на условиях, которые сам Минфин считает невыгодными.

Если очень грубо и не совсем грамотно, но наглядно: банки занимают у ЦБ под 14,25%, а потом, покупая ОФЗ, дают в долг Минфину под 16,5%. Для государства получается как-то невыгодно.

Как пауза Минфина может поддержать рынок облигаций

Упрощенно механизм выглядит так: если на рынке становится меньше новых облигаций, которые нужно купить инвесторам, при сохранении спроса на уже обращающиеся бумаги их цена может вырасти. А доходность старых облигаций при этом, наоборот, снижается. То есть снижаются расходы государства за обслуживание долга.

Это важно не только для ОФЗ: доходность государственных облигаций служит ориентиром для всего российского долгового рынка. Если государству удастся снизить стоимость заимствований, это со временем может облегчить условия привлечения денег и для компаний. По словам управляющего УК «Альфа-Капитал» Андрея Золотова, продолжение аукционов при нынешних условиях могло бы закрепить высокую стоимость заимствований на более длительный срок, что в свою очередь повышало бы стоимость привлечения денег для корпоративного сектора.

Иван Ефанов называет решение логичным на фоне ослабления спроса на новые выпуски. «В таких условиях государству пришлось бы занимать средства по существенно более высокой цене, поэтому Минфин предпочел временно отказаться от размещений и не усиливать давление на рынок», — говорит аналитик.

Достаточно ли одной паузы?

Эксперты считают, что приостановка аукционов может дать рынку краткосрочную передышку, но сама по себе не решает всех проблем.

«Дальнейшее развитие будет зависеть от инфляционных процессов и реакции на них ЦБ РФ через изменение ключевой ставки», — считает Золотов.

Если регулятор (ЦБ РФ. — Прим. ред.) подтвердит готовность к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и доходности облигаций начнут снижаться, Минфин сможет вернуться к регулярным аукционам уже в ближайшие месяцы. Иван Ефанов аналитик «Цифра брокер»

Аналитики «Райффайзенбанка» также считают приостановку размещений важным шагом для стабилизации рынка. Разбор ситуации они опубликовали в телеграм-канале. По оценке экспертов, существенный объем средств Минфин уже привлек с начала года, поэтому может позволить себе достаточно продолжительную паузу.

К слову, решение о приостановке аукционов — не частое, но и не экстраординарное, говорит Ефанов. Он напоминает, что последний раз Минфин делал так весной 2020 года на фоне пандемии COVID-19 и резкой турбулентности на мировых финансовых рынках.

«После этого ведомство неоднократно отменяло отдельные размещения из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, однако полноценной паузы, как сейчас, не объявлялось», — отмечает аналитик.

Что еще нужно сделать для стабилизации рынка

Одной приостановки аукционов может быть недостаточно для устойчивого разворота рынка. В первую очередь инвесторам важно понимать, какой будет дальнейшая траектория ключевой ставки и как Центробанк оценивает инфляционные риски. Кроме того, участникам рынка важно знать, каким хотя бы в этом году будет дефицит бюджета, необходимость в финансировании которого сохраняется, добавляет Золотов.

По мнению Ефанова, если после паузы рынок ОФЗ не начнет восстанавливаться, это может означать, что инвесторы по-прежнему ждут более высокой инфляции, опасаются изменения траектории снижения ключевой ставки или сокращают риски из-за геополитической неопределенности.

Поэтому для полноценной стабилизации рынка, вероятно, потребуется сочетание нескольких факторов: более понятные сигналы от ЦБ, снижение инфляционных ожиданий и ясность относительно будущих объемов государственных заимствований. Приостановка аукционов в этом случае становится способом временно снизить давление на рынок.

О том, в какую невеселую картину складывались макроэкономические данные накануне очередного решения по ключевой ставке, «Фонтанка» писала ранее. На этой неделе к ним добавились новые данные по инфляционным ожиданиям населения. Ожидаемая гражданами на горизонте следующих 12 месяцев инфляция поднялась к многолетнему максимуму и составила 14,7%. В этом отчетливо угадывается следствие ограничений на топливном рынке.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин сыграл на опережение, предупредив: регулятор не вправе закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания. Вопрос в том, как быстро инфляционные ожидания придут в норму. Практика показывает, что после нескольких лет высокой инфляции люди менее охотно верят в возможность ее снижения к целевым для Банка России 4%. А чем выше инфляционные ожидания, тем меньше у ЦБ пространства для снижения ставки.