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Происшествия «Два часа лежала, пока не нашли»: в Ярославле девочка-подросток упала на парапет в недострое

«Два часа лежала, пока не нашли»: в Ярославле девочка-подросток упала на парапет в недострое

Что известно о происшествии

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1 комментарий
В Ярославле девочка-подросток упала в котлован | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославле девочка-подросток упала в котлован | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле девочка-подросток упала в котлован

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле 13-летняя девочка травмировалась во время прогулки в недострое. По рассказам очевидцев, происшествие случилось в Заволжском районе Ярославля на Сосновой улице.

«Девочка пошла с друзьями гулять и упала в котлован. Друзья разбежались и ничего не сообщили спасательным службам или родителям. Девочку нашли другие ребята и дали знать взрослым», — рассказал подписчик группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Он сообщил, что после инцидента девочку отвезли на лечение в Москву.

«Вроде как, делала селфи, упала. Подруги убежали. Два часа лежала, пока не нашли», — рассказал ярославец.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точная дата происшествия не называется. Корреспондент 76.RU сделал запрос в Министерство здравоохранения Ярославской области о состоянии ребенка. Ответ опубликуем.

Обновление на 26 июля 15:25

Прокуратура проведет проверку из-за инцидента с упавшей в котлован девочкой.

Как сообщили правоохранители, инцидент произошел на территории недостроенного здания на Сосновой улице.

— На основании письма прокуратуры района о необходимости принятия дополнительных мер по ограничению доступа на объект мэром города Ярославля 23 июля текущего года подписано постановление о выделении 300 тысяч рублей на соответствующие работы, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Как выяснилось, девочка упала не в котлован, а ударилась во время падения о парапет заложенного кирпичом окна.

Ранее стало известно, что в Ярославской области утонул девятилетний мальчик. Он не умел плавать, но все равно зашел в воду вместе с сестрой.

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Алина Сардекова
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Дома надо сидеть этим девочкам а не лазить по недостроям, задолбали эти неадекватные дети. А людям теперь придется отвечать.
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