«Стала невидимкой для системы»: как и почему российский паспорт становится недействительным и чем это грозит

Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

С чем только люди не сталкиваются из-за проблем с документами. Кому-то задерживают выдачу загранпаспорта, из-за этого пропускает отпуск, кому-то задерживают начисление алиментов. Но в этом году журналистка MSK1.RU в одночасье стала «нелегалом». Ведь ее паспорт превратился в бумажку. Далее — ее история от первого лица.

Моя история с паспортом началась 9 июня. Я ждала посылку из Китая — заказала пленочный фотоаппарат, который хотела подарить близкому человеку. Он был функциональный, красивый и плюсом стоил недорого. Он шел ко мне уже почти 3 недели, посылка должна была прибыть на границу и пройти таможенный контроль.

Но неожиданно возникли первые проблемы. Сначала мне написал продавец и попросил перепроверить паспортные данные. На сайте перевозчика было указано, что отправление задержали на таможне. Якобы из-за ошибки в данных получателя. Я тогда не обратила внимания, уже как-то бывало ошибалась с цифрой. Поэтому, махнув рукой на свою невнимательность, я послушно выполнила указания и еще раз ввела серию и номер паспорта и отправила информацию повторно.

Но ничего не поменялось. На следующий день мне позвонили из транспортной компании. И тут меня уже начали раздражать их проблемы с моим паспортом. Я все-таки заказывала простой фотоаппарат, а не предмет искусства или «запрещенку». Тем не менее, сотрудник сообщил, что посылка не может пройти таможенный контроль, потому что мой паспорт признан недействительным. И тут я опешила. Я буквально не сдержала и быдловато выдала «С чего ради то?».

Тогда я решила, что произошла какая-то ошибка. Но, проверив документ через «Госуслуги», увидела тот же результат: паспорт значился недействительным. Я тут же начала искать в сети подобные случаи, спрашивать у коллег, но, казалось, что никогда ни с кем такого не случалось. Я чувствовала себя Лунтиком, свалившимся с Луны. Только мой редактор говорила мне:

«Ты не одна такая. Пять лет назад глюк был на „Госуслугах“, и данные потерялись. Ты могла быть в числе пострадавших».

Проверка документа Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Но быть такого не могло, ведь я устраивалась на работе, заказывала справки и всё было, как надо. Так, в июне стало ясно, что я исчезла из системы. Меня не существовало. И это не было связано с изменением фамилии, ошибкой или путаницей с буквой «е» или «ё».

Почему паспорт признается недействительным? Узнать истек срок действия;

изменились персональные данные (например, фамилия);

внесены посторонние записи, отметки, печати;

отсутствуют или повреждены листы (надрывы, потертости, следы воздействия огня, воды или химических реактивов, потертости);

в документе имеются недостоверные данные.

При таких обстоятельствах паспорт теряет юридическую силу. Это значит, что нельзя совершать любые значимые действия, например, покупать недвижимости, получать кредиты. Также можно схватить штраф за проживание без удостоверения личности.

По совпадению именно тогда мне нужно было перевыпустить банковскую карту, но сделать это оказалось невозможно. Потому что для государственных сервисов и банков я словно перестала существовать.

Я запаниковала и в тот же день поехала в ближайший МФЦ возле дома. Отстояв очередь «на спросить» из 20 человек, я добралась до администратора, которая выдает талончики в кабинет. Там красивая девушка в форме, с красными губами и косой до плеч сразу сказала, что такого быть не должно.

«Вы молодая. Такое обычно происходит с людьми, которые забыли вовремя заменить паспорт, например в 45 лет. В вашей ситуации этого быть не может», — объяснила сотрудница «Моих документов».

Тут я мысленно ей ответила «Да ну? Правда?». Но вместо этого, терпимо выдавила улыбку и спросила к кому мне идти. Ответ был — в миграционный центр.

На следующий день, пытаясь разобраться, что происходит, я отправилась в упомянутое подразделение МВД. В душном кабинете два на два метра в Новогиреево сотрудники попытались найти мои данные в системе. Но и там оказалось то же самое: паспорт недействителен.

Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

На мои вопросы, как такое вообще могло произойти, они лишь разводили руками. Самое удивительное было в другом: вернуть меня в систему они тоже не могли. Да-да в эпоху цифровизации, развития искусственного интеллекта, мне отказали в нажатии двух кнопок. А я стояла перед ними с паспортом в руках, живая, вполне реальная, но для базы данных меня не существовало.

В какой-то момент сотрудница с усталым видом предположила:

«Возможно, виноват администратор в санатории».

Дальше состоялся почти тарантиновский диалог.

«В апреле вы были в санатории. Там могли неправильно внести ваши данные, и система автоматически признала паспорт недействительным».

Ни санаториев, ни отпусков, ни отдыха в моей жизни не было уже больше полугода. Мое лицо выражало смесь удивления с агонией. Но я ей тем не менее ответила:

«Как такое вообще возможно? Во-первых, я не была ни в каком санатории. Во-вторых, с каких пор администратор на ресепшене может одним неверным вводом лишить человека действующего паспорта и выбить из системы МВД?»

«Ну… вот так получилось», — устало, пожимая плечами, ответила она мне.

После этого разговора вопросов стало только больше. Сотрудники МВД не смогли ни объяснить причину произошедшего, ни исправить ситуацию. Единственное, что мне посоветовали, — обратиться в подразделение МВД, которое выдало паспорт. Срок рассмотрения обращения — до 30 дней. Думаю, ну супер! Всего месяц не пользоваться главным в жизни документом, работая в России журналистом, — легко!

Позже выяснилось, что речь вообще шла не о санатории, а об обычной гостинице в Дагестане, где я останавливалась во время командировки, когда освещала наводнение. Тогда мы выпустили целую серию материалов о происходящем. Важная была командировка, почитайте мою работу. Как оказалось, это стоило мне российского паспорта.

В итоге я решила действовать по старинке и направила письменное обращение в МВД по Красноярскому краю — именно там мне когда-то выдали паспорт.

Почти через месяц мне позвонила очень доброжелательная сотрудница. Она тоже не смогла объяснить, почему система работает именно так. Но тогда я впервые узнала, что моя ситуация вовсе не уникальна.

Мы проверили ваш паспорт. Видим, что 15 июня он действительно значился недействительным, а уже 19 июня снова стал действительным. Произошел очередной сбой. Объяснить его причины мы не можем. Мы сами направляли запросы в Москву, но внятных разъяснений не получили. И вы далеко не первая, кто обратился к нам с такой проблемой сотрудница миграционного центра

Мы с ней и моим работающим снова паспортом заполнили в качестве проверки три заявления и вуаля — я снова гражданин нашей необъятной родины. Так моя история закончилась благополучно, хотя до сих пор никто не смог объяснить, почему она вообще произошла.

Передо мной извинились и подтвердили, что причиной действительно могла стать ошибка при внесении паспортных данных сотрудниками гостиницы в Дагестане. Если это так, возникает главный вопрос: почему обычная техническая ошибка способна на несколько дней буквально стереть человека из государственных баз данных? Как это произошло?

Есть еще более интересный вопрос: если бы не посылка из Китая, как бы я узнала, что мой паспорт недействительный? Должны быть же какие-то оповещения?