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Происшествия Погиб малолетний ребенок: на трассе между Ярославлем и Иваново произошло страшное ДТП

Погиб малолетний ребенок: на трассе между Ярославлем и Иваново произошло страшное ДТП

В региональном УМВД показали жуткие кадры с последствиями аварии

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Трое погибли, машины всмятку | Источник: Полиция 37 / MaxТрое погибли, машины всмятку | Источник: Полиция 37 / Max

Трое погибли, машины всмятку

Источник:

Полиция 37 / Max

Под Ярославлем 25 июля произошло страшное ДТП. На трассе Р-79 «Иваново — Ярославль» столкнулись две иномарки. Трагедия произошла в 12:30 у деревни Афанасьево в Комсомольском районе (Ивановская область).

Первые подробности рассказали в УМВД России по Ивановской области. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с «Ниссан-Тиида», которой управлял 35-летний мужчина.

Иномарка вылетела в кювет | Источник: Полиция 37 / MaxИномарка вылетела в кювет | Источник: Полиция 37 / Max

Иномарка вылетела в кювет

Источник:

Полиция 37 / Max

Столкновение получилось сильным. «Ниссан» вылетел в кювет от удара.

«В результате ДТП погибли оба водителя, а также малолетний пассажир, который находился в автомобиле „Ниссан“. Пассажирка автомобиля „Фольксваген“ — 51-летняя женщина с сочетанной травмой доставлена в больницу», — сообщили в УМВД России по Ивановской области.

Сочетанная травма — это ситуация, когда у человека одновременно повреждаются сразу несколько областей тела.

Спасти людей пытались сотрудники МЧС Ивановской области. А на дороге частично перекрывали движение.

Спасти водителей иномарки, к сожалению, уже не удалось | Источник: МЧС Ивановской области / MaxСпасти водителей иномарки, к сожалению, уже не удалось | Источник: МЧС Ивановской области / Max

Спасти водителей иномарки, к сожалению, уже не удалось

Источник:

МЧС Ивановской области / Max

«На месте происшествия была проведена деблокировка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обе машины разбились от удара | Источник: Полиция 37 / MaxОбе машины разбились от удара | Источник: Полиция 37 / Max

Обе машины разбились от удара

Источник:

Полиция 37 / Max

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже к решению проблемы подключилась и региональная прокуратура.

️«Прокуратура Комсомольского района контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли люди», — сообщили там.

Напомним, 14 июля на проспекте Октября в Ярославле водитель автобуса сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли с места происшествия на скорой, но спасти ее медикам не удалось, девушка скончалась. За рулем автобуса был 38-летний водитель. Он говорил, что не видел девушку. После происшествия его задержали. Позже ему избрали меру пресечения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Смертельное ДТП Поврежденная иномарка Погибший ребенок
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Комментарии
21
Гость
2 часа
Канал смертей о смерти и конце,позитивные новости очень,спасибо.
Гость
3 часа
🙏🙏🙏😪😪😪
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Гость
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