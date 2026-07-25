Погиб малолетний ребенок: на трассе между Ярославлем и Иваново произошло страшное ДТП

Под Ярославлем 25 июля произошло страшное ДТП. На трассе Р-79 «Иваново — Ярославль» столкнулись две иномарки. Трагедия произошла в 12:30 у деревни Афанасьево в Комсомольском районе (Ивановская область).
Первые подробности рассказали в УМВД России по Ивановской области. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с «Ниссан-Тиида», которой управлял 35-летний мужчина.
Столкновение получилось сильным. «Ниссан» вылетел в кювет от удара.
«В результате ДТП погибли оба водителя, а также малолетний пассажир, который находился в автомобиле „Ниссан“. Пассажирка автомобиля „Фольксваген“ — 51-летняя женщина с сочетанной травмой доставлена в больницу», — сообщили в УМВД России по Ивановской области.
Сочетанная травма — это ситуация, когда у человека одновременно повреждаются сразу несколько областей тела.
Спасти людей пытались сотрудники МЧС Ивановской области. А на дороге частично перекрывали движение.
«На месте происшествия была проведена деблокировка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже к решению проблемы подключилась и региональная прокуратура.
️«Прокуратура Комсомольского района контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли люди», — сообщили там.
Напомним, 14 июля на проспекте Октября в Ярославле водитель автобуса сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли с места происшествия на скорой, но спасти ее медикам не удалось, девушка скончалась. За рулем автобуса был 38-летний водитель. Он говорил, что не видел девушку. После происшествия его задержали. Позже ему избрали меру пресечения.