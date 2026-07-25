Погиб малолетний ребенок: на трассе между Ярославлем и Иваново произошло страшное ДТП

Трое погибли, машины всмятку Источник: Полиция 37 / Max

Под Ярославлем 25 июля произошло страшное ДТП. На трассе Р-79 «Иваново — Ярославль» столкнулись две иномарки. Трагедия произошла в 12:30 у деревни Афанасьево в Комсомольском районе (Ивановская область).

Первые подробности рассказали в УМВД России по Ивановской области. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с «Ниссан-Тиида», которой управлял 35-летний мужчина.

Иномарка вылетела в кювет Источник: Полиция 37 / Max

Столкновение получилось сильным. «Ниссан» вылетел в кювет от удара.

«В результате ДТП погибли оба водителя, а также малолетний пассажир, который находился в автомобиле „Ниссан“. Пассажирка автомобиля „Фольксваген“ — 51-летняя женщина с сочетанной травмой доставлена в больницу», — сообщили в УМВД России по Ивановской области.

Сочетанная травма — это ситуация, когда у человека одновременно повреждаются сразу несколько областей тела.

Спасти людей пытались сотрудники МЧС Ивановской области. А на дороге частично перекрывали движение.

Спасти водителей иномарки, к сожалению, уже не удалось Источник: МЧС Ивановской области / Max

«На месте происшествия была проведена деблокировка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обе машины разбились от удара Источник: Полиция 37 / Max

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Позже к решению проблемы подключилась и региональная прокуратура.

️«Прокуратура Комсомольского района контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли люди», — сообщили там.