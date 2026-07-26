Когда цифровой паспорт заменит бумажный — ответили в МВД

Пока по классическому документу можно получить больше услуг Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Цифровая копия паспорта в приложении «Госуслуги» может использоваться только в ограниченных случаях. Конкретные примеры привел начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«На сегодняшний момент паспорт гражданина РФ именно в цифровом виде, который есть у вас в приложении „Госуслуги“, может использоваться только в ограниченных конкретных случаях», — пояснил Васенин.

Он напомнил, что в 2025 году правительство приняло постановление, которое предусматривает использование электронной цифровой копии паспорта. Однако документ четко ограничил перечень ситуаций, где такую копию можно предъявить.

По словам представителя МВД, цифровой паспорт пригодится при посещении культурных или зрелищных мероприятий, а также при получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Еще один пример — подтверждение возраста в магазине при покупке алкоголя или табака.