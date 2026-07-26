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Страна и мир Когда цифровой паспорт заменит бумажный — ответили в МВД

Когда цифровой паспорт заменит бумажный — ответили в МВД

Правительство составило список ограничений

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Пока по классическому документу можно получить больше услуг | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПока по классическому документу можно получить больше услуг | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пока по классическому документу можно получить больше услуг

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Цифровая копия паспорта в приложении «Госуслуги» может использоваться только в ограниченных случаях. Конкретные примеры привел начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

«На сегодняшний момент паспорт гражданина РФ именно в цифровом виде, который есть у вас в приложении „Госуслуги“, может использоваться только в ограниченных конкретных случаях», — пояснил Васенин.

Он напомнил, что в 2025 году правительство приняло постановление, которое предусматривает использование электронной цифровой копии паспорта. Однако документ четко ограничил перечень ситуаций, где такую копию можно предъявить.

По словам представителя МВД, цифровой паспорт пригодится при посещении культурных или зрелищных мероприятий, а также при получении услуг связи, почтовых, гостиничных и государственных услуг. Еще один пример — подтверждение возраста в магазине при покупке алкоголя или табака.

«То есть это постановление четко ограничило перечень, где можно показать данную цифровую копию и получить определенную услугу. На сегодняшний момент это работает, но на 100% паспорт гражданина Российской Федерации эта цифровая копия не заменяет», — подытожил начальник пресс-службы в интервью ТАСС.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
9
Гость
1 час
В бывших республиках СССР 30 + лет назад вместо внутренних паспортов ввели удостоверения личности размером с банкоматную карту и много чего еще. В России отсталая власть не желающая что либо менять для улучшения жизни народа, они балласт что тянет всю страну на дно.
Гость
2 часа
И то и другое удобно. У знаклмых были утеряны паспорта бумажные и все документы в пожаре. Цифровые копии ускорили время восстановления
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Гость
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