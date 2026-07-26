«Раньше такие фото оставались в телефоне»: похудевшая на 22 кило актриса Светлана Пермякова показала селфи в купальнике

Светлана Пермякова во время интервью для 59.RU Источник: Василина Любимова / 59.RU

54-летняя звезда сериалов, актриса Светлана Пермякова, похудевшая на 22 килограмма, поделилась с подписчиками фотографией в купальнике. Поклонники завалили ее одобряющими реакциями и комментариями.

Год назад Светлана Пермякова рассказывала 59.RU, что с конца 2024 года худеет на российском аналоге популярного у зарубежных звезд препарата и делает это под наблюдением врачей.

«Мне пришло предложение от российской компании, которая выпускает аналог „Оземпика“, — признавалась 59.RU актриса. — Химическая основа та же — семаглутид, препарат разработан для людей, страдающих диабетом и ожирением. Посмотрев правде в глаза, я поняла, что подхожу под эту категорию. Пришла на прием к эндокринологу, и мы разработали план действий».

По словам Светланы Пермяковой, этот препарат нельзя использовать без назначения медика.

«Это только по назначению врача, если вы страдаете ожирением и у вас диабет. И дозу надо повышать постепенно, понижая риск», — отметила она.

За год актриса похудела на 22 килограмма. На этой неделе Светлана Пермякова опубликовала в соцсетях фото в купальнике.

Аткриса выглядит прекрасно Источник: Svetlana Permyakova / telegram

«Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности, — подписала снимок актриса. — А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь».

Подписчики поддержали актрису. Вот несколько их комментариев: «С возрастом некоторые женщины становятся красивее, и это, конечно, огромный труд и работа над собой», «Вы просто шикарная», «Светлана — модель».

Светлана Пермякова ранее рассказывала 59.RU, что ест маленькими порциями и не перекусывает.

«Ты привыкаешь к тому, что утром поел немножечко, в обед немножечко. Ну можешь выпить чашечку кофе без печенюшек, без тортиков и без семечек, — делилась секретом похудения актриса. — У меня всё это ушло в прошлое. Какие-то вещи просто блокируются. Хлеб как-то вот спокойно ушел. Я его люблю и могу с супом, например, кусочек съесть. Но это уже не три куска хлеба».