Как долго будут выпускать бензин «Евро-3» и откуда стоит ждать больше топлива — ответили правительстве

Ситуация с топливом улучшилась Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бензин экологического класса «Евро-3» будут выпускать временно — до восстановления производства топлива пятого класса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Конечно, это временное решение, для того чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только пятый класс. У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим», — пояснил Новак в беседе с ИС «Вести».

При этом вице-премьер не стал уточнять, как скоро Россия вернется к выпуску топлива только пятого класса. Ситуация с обеспечением топливом на заправках в целом улучшилась благодаря выходу части НПЗ из ремонтов, отметил вице-премьер.

«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей», — сказал Новак.

Однако в некоторых регионах, особенно в Сибири, проблемы остаются. По словам вице-премьера, на федеральном штабе вместе с регионами и компаниями вопросы решают в ручном режиме, пишут «Известия». Особое внимание уделяют Алтайскому краю, Республике Алтай, Якутии, Иркутской области и Забайкальскому краю.

«Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее там стабилизировать ситуацию. Хотя, конечно, еще нельзя сказать, что в полном объеме рынок стабилизировался. Уверен, что ситуация временная, она будет нивелирована, и для этого всё делается», — добавил Новак.

На случай нехватки правительство договорилось с Казахстаном о поставках излишков нефтепродуктов при необходимости. Это позволит оперативно закрывать возможные дефициты в отдельных регионах.

Также Новак сообщил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года. Запрет на вывоз дизельного топлива, по его словам, отменят по мере восстановления рынка, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и снижением объемов переработки.