С ливнями и ветром: на Ярославскую область обрушится гроза

Днем 26 июля в Ярославской области разгуляется непогода. В РСЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в регионе.
«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 26 июля», — говорится в сообщении.
Из-за непогоды жителей региона призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также в таких местах рекомендуют не парковать машину.
Телефон экстренных служб — 112.
По данным агрегатора «Яндекс.Погода», тучи уже сгустились над Ярославской областью и соседними регионами. По прогнозам, ненастье продлится как минимум до вечера.
Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что днем 26 июля температура будет держаться на отметке в +16 градусов, пасмурно, дождь. Днем 27 июля потеплеет до +20 градусов, при этом в течение суток также ожидаются осадки.