С ливнями и ветром: на Ярославскую область обрушится гроза

В Ярославской области разбушуется гроза Источник: Александр Куренной / 76.RU

Днем 26 июля в Ярославской области разгуляется непогода. В РСЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в регионе.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 26 июля», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды жителей региона призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также в таких местах рекомендуют не парковать машину.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным агрегатора «Яндекс.Погода», тучи уже сгустились над Ярославской областью и соседними регионами. По прогнозам, ненастье продлится как минимум до вечера.

Карта осадков Источник: Яндекс.Погода