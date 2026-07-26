НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Восемь человек пострадали в ДТП
Как из-за маркетплейсов изменилась розница
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Почтальон развозит посылки на лодке
Тур на теплоходе
Малыш погиб в ДТП
Где собирать грибы
Лето С ливнями и ветром: на Ярославскую область обрушится гроза

С ливнями и ветром: на Ярославскую область обрушится гроза

Когда ждать непогоды

1 107
В Ярославской области разбушуется гроза | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области разбушуется гроза | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области разбушуется гроза

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Днем 26 июля в Ярославской области разгуляется непогода. В РСЧС выпустили экстренное предупреждение о грозе в регионе.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами 15 метров в секунду ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 26 июля», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды жителей региона призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также в таких местах рекомендуют не парковать машину.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным агрегатора «Яндекс.Погода», тучи уже сгустились над Ярославской областью и соседними регионами. По прогнозам, ненастье продлится как минимум до вечера.

Карта осадков | Источник: Яндекс.ПогодаКарта осадков | Источник: Яндекс.Погода

Карта осадков

Источник:

Яндекс.Погода

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что днем 26 июля температура будет держаться на отметке в +16 градусов, пасмурно, дождь. Днем 27 июля потеплеет до +20 градусов, при этом в течение суток также ожидаются осадки.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Гроза Предупреждение РСЧС
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Гость
2 часа
Сразу чувствуется, что погода не айс. Народ сидит дома и обсуждает погоду🤣
Гость
2 часа
Всю жизнь прожила в Ярославле. Поэтому обожаю жару и лето. Чтобы и покупаться и позагорать и погреться как следует перед длинной зимой. А в этом году толком и не искупались . Несколько дней комфортных для купания и было
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Рекомендуем