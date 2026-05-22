Недвижимость Недострой на Октябрьской площади В башне-недострое на Октябрьской площади начали продавать квартиры: смотрим цены

Здание начали строить 20 лет назад

Стали известны цены на квартиры в будущей жилой высотке на Октябрьской площади в Ярославле, в которую сейчас перестраивают башню на пересечении Республиканской улицы и Победы.

На сайте «Дом на Октябрьской площади» указано, что стометровую студию на четвертом этаже можно приобрести по цене от 14,7 миллиона рублей. На четвертом этаже в продаже есть две квартиры — двухкомнатная по цене от 12,4 миллиона и трехкомнатная, которая будет стоить минимум 20,6 миллиона рублей. Метраж у квартир непривычный: однушки по 65-68 метров, студии, двушки и трешки по 95-105 метров.

Строительством 17-этажки занимается ярославское ООО «СЗ Центрторг Плюс». Компания доделывает объект, который много лет простаивал. В начале нулевых ярославская компания «ТБС» хотела сделать на этом месте офисный центр, но работы замерли, несколько раз возобновляясь. Однако в конце концов здание продали с торгов, и было решено переделать его в жилой дом.

В беседе с журналистом 76.RU представитель «СЗ Центрторг Плюс» рассказал, что предпродажа шести или семи квартир стартовала в феврале. Несколько объектов уже были куплены. Однако полного открытия продаж еще не было, и цены на все квартиры пока не установлены.

Что известно о застройщике

Компания ООО «Центрторг плюс» существует с апреля 2019 года, она зарегистрирована в Ярославле. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец и директор компании — Грайр Гургенович Минасян.

Компания выкупила недострой на Октябрьской площади за 282,5 миллиона рублей в июле 2023 года. По первоначальному проекту в нем планировался офисный центр с рестораном.

При этом желающие могут обратиться в отдел продаж и обсудить покупку или бронь квартиры, которая их заинтересует, даже если открытой цены не недвижимость пока нет.

«Да, это возможно. В частном порядке отдел продаж этим занимается», — рассказал 76.RU представитель компании-застройщика.

Сообщается, что дом будет сдан во втором квартале 2027 года. Высотка будет 17-этажной. На сайте объекта указано, что в доме планируется сдать 47 квартир-студий, в том числе, с выходом на открытую площадку на крыше. Также покупателям предложат 49 однокомнатных квартир, 21 двухкомнатную квартиру со свободной планировкой и 29 трешек. Всего — 146 квартир.

Остов башни, которая должна была стать офисным центром, пустовал много лет. Строить здание начинало ярославское ООО «ТБС» в 2006 году. Фирма входит в крупную строительную группу компаний «Ташир». Работы тянулись до 2017 года, после чего — замерли.

Недострой несколько раз пытались продать почти за полмиллиарда рублей, но желающих приобрести за такую сумму не было. В июле 2023 года, здание отдали по сниженной цене. Его выкупило ООО «ЦентрТорг плюс». Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде.

Застройщик просил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Судя по данным, которые были опубликованы на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Правда, это большинство: 6 человек из 7 участников общественных обсуждений. Без этого голосования недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.

Мы рассказывали историю башни и показывали первоначальный проект простаивавшей в центре с 2017 года.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
