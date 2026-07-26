«А куда деваться?» Как живет почтальон в ярославской глубинке, которая годами развозит посылки на лодке

Почтальон из Ярославской области доставляет посылки на лодке Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Почтальон Александра Брыкина, или Шурочка, как ее привыкли ласково называть знакомые, по-настоящему предана своему делу. Уже 35 лет она доставляет посылки жителям Юршинского острова в Рыбинском округе на весельной лодке. Для местных Шурочка — настоящее спасение.

В 2019 году 76.RU выпускал материал о работе и быте Александры Брыкиной. Спустя семь лет мы вновь связались с уникальным почтальоном, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь за это время.

«Всё собираемся уйти, да никак не получается»

Жизнь на Юршинском острове не та, что на материке. Он образовался в 1940 году на бывшем правом берегу Волги, когда только создавалось Рыбинское водохранилище. Площадь у острова немаленькая — 8 квадратных километров. На нем существуют пять небольших деревушек: Антоново, Липняги, Обухово, Юршино и Быково. В последней и живет Александра Брыкина.

Жители острова на Рыбинском водохранилище передвигаются на лодках Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Раньше Шурочка говорила: «Вот пенсия наступит, тогда с работы и уволюсь». Однако в прошлом году ей исполнилось 60 лет, а Александра всё так же исправно гребет веслами, чтобы доставить соседям-островитянам посылки с «материка». А точнее, из отделения почты в рыбинском поселке Судоверфь, где она трудится.

«Всё собираемся уйти, да никак не получается. Хожу и хожу, работаю по привычке, видимо, что ли. С нашей пенсией только на ней и сидеть, [учитывая] сколько мы получаем. Обычно все пенсионеры работают», — добродушно усмехнулась Шурочка.

Видео с Александрой, снятое семь лет назад Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Работать веслами Александре привычно. Говорит, за годы это уже стало своеобразной зарядкой. По словам почтальона, для местных это единственный комфортный способ добраться до Судоверфи. Утром и вечером дачников переправляет теплоход, но его расписание жителям острова не подходит.

Теплоход Переборы — Юршино должен курсировать до 31 октября 2026 года, сейчас ищут подрядчика, кто будет его обслуживать с августа по октябрь. Желающих пока не нашлось.

«Пароход ходит только для дачников, мы даже не знаем, как на него и садиться-то. Неудобно нам это, даже в магазин съездить. Купишь продукты — и мотайся, выжидай, когда он там придет за тобой. Все на лодках, кто местные. А куда деваться? В магазин — на лодке, к сыну съездить — тоже. Да и по делам в город», — рассказала Александра.

Рыбинские островитяне предпочитают добираться по делам на лодках Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

К лодке, своей помощнице, Александра относится любовно. Ухаживает и старается продлить срок ее службы.

«Мы же ее ремонтируем, зимой привозим к дому, красим, латаем. Муж всё делает. Всё сами! Неужели кого-то еще просить? Если бы мужа не было, может, и пришлось бы. А так делаем сами, зато никому не должны», — рассказала Александра.

«Что же мы, бросим его?»

Жизнь на Юршинском острове, по словам Шурочки, не меняется. Летом он оживает, приезжают дачники, дома покупают даже жители столицы. Тех, кто находится там круглый год, конечно, меньше. Навскидку это около 20 домов по всем деревням.

Как и раньше, почтальон помогает пенсионерам на острове. Кому квитанцию заполнить и оплатить, кому продуктов привезти: магазинов на острове нет. А кое-кто делает заказы на маркетплейсах и просит Александру захватить их из ПВЗ по пути.

У нас как ничего не было, так и нет. Александра Брыкина почтальон

А вот быт в почтовом отделении, по словам Шурочки, стал другим. Связано это с оптимизацией. Сейчас там работают всё те же ее коллеги, что и раньше. Новеньким места пока нет.

«Мы пока все вместе. И начальник вместе с нами. Был новый оператор, но его сократили. Начальник теперь у нас и за оператора тоже. Мы пока тоже все держимся, что же мы, его бросим одного?» — рассказала Александра.

Шурочка стала спасением для жителей острова Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Изменился и график работы. Нагрузки стало меньше. Зарплата — тоже.

«Работаем мы теперь, почтальоны, три раза в неделю. А так была пятидневка: воскресенье и понедельник выходные», — объяснила Шурочка.

Конечно, отразилось это и на зарплате. Александра скромно признаётся: стало поменьше. За работу на трехдневке почтальон получает около 14 тысяч рублей в месяц. Но сама она говорит: дело не в деньгах, к труду у нее лежит душа.

«Дрова, печка и холодный туалет»

Жизнь на острове в Рыбинском море приучает к труду. Воду местные добывают в колодце, баллоны с газом нужно привозить.

«А так — дрова и печка. И туалет холодный», — объяснила она.

Но на трудности почтальон не жалуется.

Мы люди привычные. Александра Брыкина почтальон

Шурочка встает в половине шестого утра. Перед работой ей нужно следить за хозяйством. Хоть за семь лет животины в ее доме стало меньше: остались только корова, теленок и несколько куриц, но уход за ними занимает время. К счастью, Александре помогает муж.

Затем почтальон переодевается, готовит завтрак и отправляется на работу. Чтобы успеть к девяти утра, выходить приходится примерно в 07:45.

Велосипед — еще один помощник почтальона Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Летом она добирается до водохранилища на велосипеде, а там пересаживается на лодку. По воде почтальон добирается до Судоверфи и оттуда идет до отделения почты еще около километра. Длина рабочего дня зависит от загруженности.

«С пенсиями подольше, пока раздашься, без пенсий на часик пораньше можешь прийти», — рассказала Александра Брыкина.

Зимой водохранилище замерзает и по нему можно пройти пешком или на лыжах. Бураны накатывают дорожку, поэтому с сугробами бороться не приходится. А когда лед только встает или, напротив, тает, люди стараются сидеть дома и никуда не выходить. Запасаются продуктами, сами пекут хлеб. Для жителей деревни это обычное дело.

Александра всегда заскакивает в магазин по просьбе соседей с острова Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

На досуге — хозяйство, внуки и сканворды

В 2019 году Александра Брыкина стала победителем всероссийского конкурса «Героям — быть!». Она одержала победу в номинации «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни). В 2026 году она стала финалисткой Всероссийского конкурса «Земский почтальон» от Ярославской области. Журналисты активно проявляли интерес к истории Александры, но ее подобное внимание скорее утомляет. Звездой соцсетей она не стала.

«И не надо лучше», — отмахивается Шурочка.

На вопрос о том, чем Александра занимается в свободное от работы время, она удивленно отвечает: «Хозяйством. Чем же еще?»

Порой в гости приезжают внуки. Ее сын живет в Рыбинске.

«И еще, если свободное время есть, могу в сканворде посидеть, поразгадывать. А так хозяйство всё», — признаётся она.

В деревне много дел, помимо работы Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

На отдых в другие города, а уж тем более страны, Шурочка не стремится. Говорит, что ей и здесь хорошо. Ехать куда-то ни Александре, ни ее супругу не хочется. Покидать остров в будущем они тоже не планируют.

«Ну уж куда теперь, поздно переезжать-то. Нам уж тут оставаться надо», — вздохнула она.

«Разойдемся, так когда видеться будем?»

О том, чем Шурочка будет заниматься во время выхода на пенсию, она еще даже не задумывалась. Пожимает плечами, мол, пока неизвестно, сколько еще удастся поработать. Но одно признает: скучать будет.

«За столько лет, наверное, да. Мы уже привыкли друг к другу. У нас даже когда девчонки в отпуск уходят, созваниваемся. Тоже скучаем друг по другу. А тут разойдемся, так когда видеться-то будем? На острове только я живу», — объяснила Александра.

Александра единственная из коллег живет на острове Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Шурочка и ее коллеги не знают, кто придет им на смену после их увольнения. Но почтальон предполагает, что очередь из молодых сотрудников вряд ли соберется.

«Молодые не пойдут работать: зарплата маленькая. Была бы зарплата побольше, думаю, молодежь бы пошла. Чего не работать на почте? А так — не знаю, маловато платят», — призналась Александра.