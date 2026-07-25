Трамп угрожает Мексике из-за «взрывной» диареи в США: новости 25 июля

У президента США есть претензии еще к одной стране Источник: Mark Schiefelbein / AP Photo

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июля.

Консульские сборы для иностранцев выросли почти в десять раз

Власти РФ утвердили новые размеры консульских сборов для иностранцев, оформляющих документы за рубежом. Теперь подача заявления о приеме в гражданство обойдется почти в десять раз дороже.

Раньше за рассмотрение заявления о приеме в гражданство нужно было заплатить 65 долларов (около 5081 рубля), теперь — 600 долларов (порядка 46 899 рублей). Выход из гражданства тоже подорожал. Сбор вырос со 130 (примерно 10 162 рубля) до 1200 долларов (приблизительно 93 810 рублей).

Документ также упраздняет ранее существовавший сбор за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ, пишет ТАСС. Обновленные тарифы действуют для всех консульских услуг, которые предоставляют российские дипломатические миссии за границей.

Как долго продолжится выпуск Евро-3

Вице-премьер Александр Новак заявил, что выпуск бензина Евро-3 продлят до возобновления производства топлива пятого класса. Это временная мера, но когда вернутся к стандарту, он не уточнил.

«Конечно, это временное решение для того, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита. А в целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только пятый класс. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим», — пояснил Новак в беседе с ИС «Вести».

Ситуация на заправках постепенно стабилизируется благодаря выходу части НПЗ из ремонтов. Однако в Сибири проблемы сохраняются — их решают в ручном режиме на федеральном штабе. Особое внимание уделяют Алтайскому краю, Иркутской области и Забайкалью. На случай нехватки правительство договорилось с Казахстаном о поставках нефтепродуктов.

Новак также сообщил, что ограничения на экспорт бензина продлят до конца года. Вывоз дизельного топлива разрешат по мере восстановления рынка, пишут «Известия».

Умер режиссер «Маски» Чак Рассел

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел скончался в своем доме в окрестностях Сан-Диего (США). О смерти сообщил TMZ. Жена обнаружила его без сознания и вызвала спасателей, но медики не смогли вернуть его к жизни.

«Чак Рассел скончался в своем доме в окрестностях Сан-Диего. Причина смерти пока не установлена. Семья режиссера уже вылетела в Калифорнию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», — написало издание.

Рассел дебютировал как режиссер с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», а через год создал культовый ужастик «Капля». Всемирную известность ему принесла «Маска» с Джимом Керри — за визуальные эффекты к этому фильму он получил номинацию на «Оскар». В его фильмографии также «Стиратель» со Шварценеггером, «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и боевик «Ярость» с Траволтой.

У режиссера остались трое детей и жена. Они прожили в браке 19 лет.

Во Франции площадь природных пожаров достигла исторического рекорда

С начала 2026 года площадь выжженных земель во Франции составила почти 98 тысяч гектаров. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес на пресс-конференции.

«На сегодняшний день площадь выжженных земель составляет чуть менее 98 тысяч гектаров, в частности из-за распространения пожара в Жиронде, что является историческим рекордом», — констатировал министр.

Ночью распространение огня оказалось менее масштабным, чем ожидалось, благодаря прошедшим дождям. В Жиронде и соседнем департаменте Ланд, где выгорело 3,5 тысячи гектаров, эвакуировали 197 тысяч человек.

Для борьбы со стихией задействовали 1,3 тысячи пожарных и 24 самолета с вертолетами. В течение дня к ним присоединится военно-транспортный Airbus A400M с установкой для пожаротушения на 20 тысяч литров воды. Также министр сообщил, что для поддержки пожарных привлекут тысячу военнослужащих.

Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии достигло 35

Два автобуса столкнулись в пустыне между городами Эс-Сохна и Пальмира. Число погибших достигло 35 человек, заявил директор департамента скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Минздрава Сирии Наджиб ан-Нусаан.

По данным агентства SANA, ранения получили 30 человек. Министерство обороны направило к месту происшествия вертолеты для эвакуации пострадавших.

В работе ChatGPT произошел сбой

Пользователи из США, Казахстана, Германии, Великобритании, России и других стран пожаловались на проблемы с чат-ботом от OpenAI. Это следует из отчетов сервисов Downdetector.

Больше всего жалоб поступало на работу приложения. Почти 40% пользователей сообщили, что не работают оповещения чат-бота. Еще 33% указали на сбой в личном кабинете, а 17% — на общий сбой.

Трамп заявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок

Дональд Трамп сообщил, что собирается идти на четвертый срок, хотя сейчас находится только на втором. Об этом он сказал на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«С радостью сообщаю о своем намерении — и это сенсационная новость — баллотироваться на четвертый срок в качестве президента США. <…> Я выиграл 3 раза, я сделаю это снова», — сказал Трамп.

Также он пошутил над своим предшественником Джо Байденом. По его словам, раньше достаточно было задать вопрос президенту, чтобы увидеть, как кто-то теряет сознание. Кроме того, он отметил, что «нелегко найти туфли, которые будут сочетаться с бронежилетом», и пригрозил журналистам, что без него они разорятся.

Мошенники предлагают купить вакцину от рака

Аферисты создают фейковые сообщества и каналы, где обещают продажу вакцины от рака «Энтеромикс» и запись в «закрытую программу лечения» за деньги. Об этом предупредили в НМИЦ радиологии Минздрава России.

«Мы фиксируем случаи появления поддельных сообществ и Telegram-каналов, в которых мошенники, выдавая себя за представителей медицинских организаций или ссылаясь на НМИЦ радиологии Минздрава России, предлагают приобрести вакцину „Энтеромикс“, попасть в „закрытую программу лечения“ или записаться на исследование за денежное вознаграждение. Это мошенничество», — говорится на сайте медорганизации.

Препарат сейчас проходит только первую фазу клинического исследования. Это значит, что его нельзя купить или получить через соцсети, мессенджеры или посредников. Деньги за участие в исследованиях не взимаются, а запись через сторонние каналы не ведется.

Электричка протаранила автомобиль в Самарской области

В Самарской области пригородная электричка столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщили в региональном главке МЧС.

На место выехали спасатели, в ликвидации последствий задействовали 28 человек и девять единиц техники. Причины происшествия выясняют правоохранители.

По данным Telegram-канала «112», на путях оказался автомобиль Haval. Столкновение произошло на нерегулируемом переезде в Сызранском районе.

Трамп пригрозил пошлинами Мексике из-за вспышки «взрывной» диареи

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет крупные пошлины против Мексики из-за салата, вызвавшего «взрывную» диарею. Также он планирует ограничения в отношении Канады из-за дыма от лесных пожаров.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США выявили, что вспышка диареи связана с измельченным салатом айсберг, поставленным из Мексики. Смог от лесных пожаров в Канаде достиг ряда американских штатов и крупных городов.

«Думаю, мы введем крупную пошлину против Мексики из-за салата и большую пошлину против Канады из-за дыма», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Во вторник Трамп сообщал, что всё еще подумывает о пошлинах против страны из-за пожаров. Эти меры он рассматривает отдельно и в дополнение к уже введенным 50-процентным тарифам на широкий перечень канадских товаров. Он также отметил, что уже просил Канаду «что-то с этим сделать», имея в виду дым.

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