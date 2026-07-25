«Завидовал парням, у которых только ноги не работают»: как Андрей после перелома шеи нашел спасение в живописи

Андрей полжизни провел в инвалидном кресле и нашел дело по душе Источник: Дарья Костомина, Кирилл Кушнов / E1.RU

Восемнадцать лет назад с екатеринбуржцем Андреем Бабкиным случился несчастный случай. Вместе с друзьями он поехал на озеро Сунгуль, но отдых закончился экстренным вызовом скорой помощи: парень нырнул, не рассчитал глубину и получил сложный перелом шеи. По словам врачей, он чудом остался жив.

Сейчас Андрею 47 лет. Несмотря на полжизни в коляске, он не ушел в себя и сохранил надежду на восстановление, а в последние годы открыл в себе талант — теперь он рисует картины и мечтает когда-нибудь организовать выставку.

Историю необычного художника смотрите в видео E1.RU выше.

После травмы Андрей мог шевелить только головой. Его не покидала надежда, что он сможет поправиться, что его случай не такой тяжелый, как у всех, но врачи только и твердили: «Скажи спасибо, что живой остался».

В 2020 году Андрей смог найти отдушину — ему просто хотелось создавать что-то своими руками, и он начал рисовать картины. За шесть лет художник собрал весомую коллекцию работ — он постоянно публикует их у себя в социальных сетях.