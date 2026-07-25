«Началось вылупление белых»: ярославцы похвастались полными корзинами грибов

Ярославцы продолжают собирать в лесах полные корзины грибов. К концу июля любители тихой охоты находят кучу лисичек. Частым гостем в корзинах стали и белые грибы.
«Свежий сбор», — подписала к кадрам ярославна.
А вот столько грибов удалось собрать Денису за час. Их ярославец нашел в Тутаевском районе.
«Сезон открыт. После операции полноценно свой маршрут пройти не получилось», — подписал Денис.
В Большесельском районе любители тихой охоты отыскали белые грибы. Фотоотчетом поделилась Анна.
«Ярославская область, Большесельский район, ельник, началось вылупление белых», — подписала фотографии грибник.
В Борисоглебском районе тоже куча грибов! По словам Екатерины, встречается много переростков. Также грибники насобирали целую корзину лисичек.
Ранее ярославец нашел лесной шампиньон и задался вопросом: «Можно ли его есть»? Миколог объяснила, как определить, съедобен ли такой гриб.
Напомним, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие краснокнижные трофеи грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.