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Лето «Началось вылупление белых»: ярославцы похвастались полными корзинами грибов

«Началось вылупление белых»: ярославцы похвастались полными корзинами грибов

Куда отправиться за лесным лакомством

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Где собирать грибы в Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comГде собирать грибы в Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Где собирать грибы в Ярославской области

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Ярославцы продолжают собирать в лесах полные корзины грибов. К концу июля любители тихой охоты находят кучу лисичек. Частым гостем в корзинах стали и белые грибы.

«Свежий сбор», — подписала к кадрам ярославна.

Такую красоту удалось отыскать в Некрасовском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comТакую красоту удалось отыскать в Некрасовском районе | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Такую красоту удалось отыскать в Некрасовском районе

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

А как много лисичек! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comА как много лисичек! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

А как много лисичек!

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

А вот столько грибов удалось собрать Денису за час. Их ярославец нашел в Тутаевском районе.

Настоящий улов | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comНастоящий улов | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Настоящий улов

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Какая красота | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comКакая красота | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Какая красота

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

«Сезон открыт. После операции полноценно свой маршрут пройти не получилось», — подписал Денис.

В Большесельском районе любители тихой охоты отыскали белые грибы. Фотоотчетом поделилась Анна.

«Ярославская область, Большесельский район, ельник, началось вылупление белых», — подписала фотографии грибник.

Лесная сказка | Источник: Грибы 2026 / Vk.comЛесная сказка | Источник: Грибы 2026 / Vk.com
Какой маленький! | Источник: Грибы 2026 / Vk.comКакой маленький! | Источник: Грибы 2026 / Vk.com
В зеленой траве грибы легко заметить | Источник: Грибы 2026 / Vk.comВ зеленой траве грибы легко заметить | Источник: Грибы 2026 / Vk.com
+1
А вот и главный улов | Источник: Грибы 2026 / Vk.comА вот и главный улов | Источник: Грибы 2026 / Vk.com

В Борисоглебском районе тоже куча грибов! По словам Екатерины, встречается много переростков. Также грибники насобирали целую корзину лисичек.

Такому кладу можно только позавидовать! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.comТакому кладу можно только позавидовать! | Источник: Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Такому кладу можно только позавидовать!

Источник:

Грибы Ярославской области 2026 / Vk.com

Ранее ярославец нашел лесной шампиньон и задался вопросом: «Можно ли его есть»? Миколог объяснила, как определить, съедобен ли такой гриб.

Напомним, что не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие краснокнижные трофеи грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гриб Тихая охота Лес
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Комментарии
4
Гость
1 час
Где ельник в Большесельском районе?
Гость
1 час
И все же советую быть внимательными в поисках грибов, особенно тщательно их проверять, не ядовитые ли
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Гость
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