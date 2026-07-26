Шесть альпинистов застряли на Эльбрусе — двое погибли

Альпинисты не могут спуститься с горы Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Группа из шести альпинистов оказалась в смертельной ловушке на Эльбрусе. По данным Следственного управления СК РФ по Кабардино‑Балкарии, двое участников восхождения погибли, еще четверо остаются на горе и ждут помощи.

«По имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов», — подчеркнули в СК РФ по Кабардино‑Балкарии.

Восхождение началось 25 июля. На маршрут вышла группа из семи человек. На высоте 5100 метров двум альпинистам стало плохо. Один из членов группы смог самостоятельно спуститься и сообщить о случившемся. К сожалению, альпинисты не дождались помощи.

Сейчас на горе остаются четверо туристов. Они не могут самостоятельно продолжить спуск. Спасательные службы ведут активные поиски и готовят операцию по эвакуации. Работа на такой высоте всегда сопряжена с серьезными рисками. Разреженный воздух, резкие перепады температуры и непредсказуемая погода значительно усложняют задачу спасателей.

Следственные органы уже организовали проверку по факту происшествия. Специалисты будут выяснять все обстоятельства трагедии.