Дума утвердила кандидатуру детского омбудсмена в Ярославской области. Чем он известен

Михаил Крупин останется уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области. Его кандидатуру на новый пятилетний срок 28 мая утвердила Ярославская областная Дума после согласования с федеральным детским омбудсменом.

«31 марта 2026 года на заседании Ярославской областной Думы мы сделали выбор в пользу кандидатуры Крупина Михаила Львовича на должность уполномоченного. В соответствии с федеральным законом мы отправили кандидатуру на согласование федеральному уполномоченному. И в адрес Ярославской областной Думы получена телеграмма: „В соответствии с запросом и в соответствии с федеральным законом считаю возможным согласовать назначение на должность уполномоченного Крупина Михаила Львовича. С надеждой на сотрудничество в интересах детей Ярославской области“, — сообщил на заседании председатель комитета региональной думы по законодательству Илья Осипов.

Вступившим в должность Михаил Крупин будет считаться с момента принятия им присяги. К присяге детского омбудсмена решили привести на заседании думы 30 июня.

Кто такой Михаил Крупин

Михаилу Крупину 54 года. Он родился в Ярославле. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

С 1989 по 1994 год он проходил службу в вооруженных силах РФ. С 1994 по 1996 год работал в федеральных органах налоговой полиции РФ, в 1996–2000 годах занимался правозащитной деятельности в Фонде защиты прав налогоплательщиков. В 2000–2013 годах Крупин работал на руководящих должностях ряда организаций. Также он возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле. Был известен как крупный бизнесмен в туристической сфере региона.

В 2013–2015 годах Михаил Крупин являлся депутатом Ярославской областной Думы, избравшись от партии «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах работал заместителем председателя правительства Ярославской области. С 28 июня 2016 года является Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области.

Михаил Крупин женат, у него три сына.

Что уже сделал омбудсмен

В этом году на должность детского омбудсмена поступила кандидатура только Михаила Крупина.

Среди историй, которыми занимался Крупин в Ярославской области в течение предыдущих двух сроков на посту детского омбудсмена следующие:

мать вывезла детей в лес и жила с ними в землянке. Так она пыталась избежать лишения родительских прав;

жесткая дележка родителями ребенка;

опасное благоустройство парка в Ярославле;

камеры в школьном туалете и другие.