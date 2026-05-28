НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

зап.

 739мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Как увеличить рождаемость
Почему сейчас стоит купить квартиру?
История чемпионства «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Скандал из-за детской площадки
Суд из-за спектакля
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Город Дума утвердила кандидатуру детского омбудсмена в Ярославской области. Чем он известен

Дума утвердила кандидатуру детского омбудсмена в Ярославской области. Чем он известен

Михаил Крупин официально вступит в должность через месяц

218
Михаил Крупин занимает пост детского омбудсмена уже почти десять лет | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU Михаил Крупин занимает пост детского омбудсмена уже почти десять лет | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Михаил Крупин занимает пост детского омбудсмена уже почти десять лет

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Михаил Крупин останется уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области. Его кандидатуру на новый пятилетний срок 28 мая утвердила Ярославская областная Дума после согласования с федеральным детским омбудсменом.

«31 марта 2026 года на заседании Ярославской областной Думы мы сделали выбор в пользу кандидатуры Крупина Михаила Львовича на должность уполномоченного. В соответствии с федеральным законом мы отправили кандидатуру на согласование федеральному уполномоченному. И в адрес Ярославской областной Думы получена телеграмма: „В соответствии с запросом и в соответствии с федеральным законом считаю возможным согласовать назначение на должность уполномоченного Крупина Михаила Львовича. С надеждой на сотрудничество в интересах детей Ярославской области“, — сообщил на заседании председатель комитета региональной думы по законодательству Илья Осипов.

Вступившим в должность Михаил Крупин будет считаться с момента принятия им присяги. К присяге детского омбудсмена решили привести на заседании думы 30 июня.

Кто такой Михаил Крупин

Михаилу Крупину 54 года. Он родился в Ярославле. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое.

С 1989 по 1994 год он проходил службу в вооруженных силах РФ. С 1994 по 1996 год работал в федеральных органах налоговой полиции РФ, в 1996–2000 годах занимался правозащитной деятельности в Фонде защиты прав налогоплательщиков. В 2000–2013 годах Крупин работал на руководящих должностях ряда организаций. Также он возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле. Был известен как крупный бизнесмен в туристической сфере региона.

В 2013–2015 годах Михаил Крупин являлся депутатом Ярославской областной Думы, избравшись от партии «Единая Россия», занимал пост заместителя председателя комитета Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах работал заместителем председателя правительства Ярославской области. С 28 июня 2016 года является Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области.

Михаил Крупин женат, у него три сына.

Что уже сделал омбудсмен

В этом году на должность детского омбудсмена поступила кандидатура только Михаила Крупина.

Среди историй, которыми занимался Крупин в Ярославской области в течение предыдущих двух сроков на посту детского омбудсмена следующие:

  • мать вывезла детей в лес и жила с ними в землянке. Так она пыталась избежать лишения родительских прав;

  • жесткая дележка родителями ребенка;

  • опасное благоустройство парка в Ярославле;

  • камеры в школьном туалете и другие.

Напомним, недавно мы писали, что Михаила Крупина возмутило состояние центрального бульвара в Ярославле, который является объектом культурного наследия.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выборы Детский омбудсмен Михаил Крупин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
49 минут
Защитник прав человека и ребенка в стабильной может быть только военный и полицейский, лучше когда это сочетается в одном кандидате
с++

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

42 минуты
они там совсем зацементировались. Надеюсь у населения хватит ума, голосовать против любого из из тех, кто в настоящее время депутатствует. Одного того, что Ярославль решили превратить во всеросийскую помойку досточно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем