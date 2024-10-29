Над писсуарами в школе Ярославля появились камеры: что по этому поводу думают родители и именитые ярославцы

29 октября школа №4 в Ярославле оказалась в центре скандала. Ее бывшая ученица, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу учеников на камеры в школьном туалете.
— В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок, — говорится в посте общественницы.
Судя по кадрам, опубликованным главой ЛБИ, объектив направлен в сторону писсуаров. Редакция портала 76.RU узнала, что по поводу установки камер думают родители, учителя и общественные деятели.
Родители были не в курсе
После уроков у школы на улице Волкова, 5 немноголюдно. Чаще всего к крыльцу подъезжают иномарки, в них забегают дети, затем машины удаляются по узкой дороге. Некоторые родители встречают детей лично, а после с рюкзаками наперевес расходятся по машинам, либо бредут по домам рядом.
Старшеклассники, выходя из школы, бурно обсуждают новость про камеры, внимание журналистов еще сильнее подогрело школьный междусобойчик.
Однако скандал из-за видеонаблюдения в туалетах добрался не до всех. Мамы школьников, которых мы встретили по дороге из учреждения, оказались не в курсе того, что обсуждают в городе. В частности, ярославна Мария о видеонаблюдении в столь интимной зоне узнала от журналистов.
— Я не была в туалете, но на вряд ли там могут быть камеры, — рассказала она в беседе с корреспондентом 76.RU, удивившись.
При этом она уверена, что в качестве мер безопасности видеонаблюдение использовать можно.
— Понятно, что в самих кабинках нет [нельзя устанавливать камеры]. А где зеркало и прочее — да, потому что возможно некоторые старшеклассники могут там что-то делать, как-то же нужно за этим смотреть. Педагоги же не могут за каждым бегать, — рассказала мама школьницы.
При этом сами дети утверждают, что камеры висят в туалетах на разных этажах уже несколько лет.
«Как-то неэтично»
Ярослава Людмила, встречающая внучку, удивилась шумихе в СМИ. На вопрос о том, нужны ли камеры в школьных туалетах, она ответила кратко:
— Ничего не знаю. Я думаю, что против [установки камер]. Как-то неэтично. Но если все закрыто, кабинки закрыты? В общей площади, может быть, нормально.
Еще одна горожанка встречала из школы свою племянницу-пятиклашку. Тетя Наталья назвала подключение камер в туалеты неправильным и нарушающим права. Она обратилась к малышке:
— Вы обсуждали это [в классе]? — уточнила тетя.
— Нам даже никто не говорил, что там камеры. Но мы видели, что они есть, — ответила девочка.
Позиция школы
Школа №4 считается элитной в городе, носит имя поэта Николая Некрасова. Учреждение было основано в 1936 году, а с 1957 году стало первой специализированной школой с углубленным изучением иностранного языка в области. В последние годы школа регулярно попадает в топ-10 лучших в регионе по версии рейтингового агентства RAEX.
На запрос журналиста 76.RU в самом учреждении ответили следующее:
— Все разъяснения даны директором учредителю и Министерству образования Ярославской области, — сказала дежурный администратор, женщина не представилась.
Мы запросили официальный комментарий в департаменте образования мэрии Ярославля по поводу сложившейся ситуации, ответ обязательно опубликуем.
По словам местного охранника, школу охраняет частная фирма «АГАТ безопасность».
— Мое дело — внешнее обслуживание, аутсорсинг. У меня свой функционал. Имущество все школьное — компьютеры и все-все, а мы только человекочасы предоставляем. К камерам доступ я не имею, прокручивать, просматривать, в архивные записи — у меня такой возможности нет. Мое дело только посмотреть сиюминутно, чтобы из посторонних никто не зашел, — рассказал 76.RU Владимир Любимов, охранник из фирмы «Агат безопасность».
Мнение омбудсмена
Уполномоченный по правам ребенка Михали Крупин в беседе с 76.RU сообщил, что проведет проверку. Сотрудники аппарата запросили материалы у школы о том, как размещались камеры, под каким углом они установлены и куда транслируются записи.
— У нас камеры безопасности в школах могут устанавливаться. Данные с камер не могут транслироваться, потому что персональные данные ребенка, лицо и образ охраняемы законом. Они должны записываться на защищенный сервер. Туалетная комната имеет несколько частей: умывальная комната, персональные кабинки. Как будет известно, что именно записывают камеры, мы огласим результаты, — сообщил нашему порталу омбудсмен.
«Безопасность в школе должна быть, но чтобы она не нарушала персональные данные несовершеннолетних»
По словам Михаила Крупина, похожий случай был несколько лет назад в 43-й школе в Ярославле. Однако тогда фактов нарушения прав детей не было выявлено.
Как стало известно 76.RU, прокуратура Кировского района внесла директору школы представление об устранении нарушений, потребовав привлечь виновных к ответственности.
Мнение депутата облдумы
Руководитель Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Ярославской области, заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов считает, что съемка в таких локациях — нарушение неприкосновенности частной жизни
— Установка камер наблюдения в школьных туалетах не целесообразна и не правильна. На мой взгляд, съемка в таких локациях — это нарушение неприкосновенности частной жизни. Разделяю недовольство родителей и учеников, — рассказал в беседе с 76.RU Антон Капралов.
Уверен, руководство школы пересмотрит подход к установке камер наблюдения в школьном туалете»
Кстати, по версии юристов, видеонаблюдение в туалетах действительно может являться нарушением.
— Согласно нормам Конституции, запрещено произвольное вмешательство в частную жизнь гражданина со стороны государства либо третьих лиц. В данном случае, на мой взгляд, затрагиваются честь и достоинство граждан, поскольку в туалете предполагается выполнение действий частного характера. Таким образом, нарушение права на частную жизнь здесь выглядит однозначным и очевидным, — объясняла нашим коллегам из NGS42.RU юрист Елена Богданова.
Как вы считаете, нужно ли устанавливать камеры в школьных туалетах?