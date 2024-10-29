Над писсуарами в школе Ярославля появились камеры: что по этому поводу думают родители и именитые ярославцы

Юрист объяснил, могут ли в школах устанавливать камеры в туалетах Источник: Алена Косточкина, Кирилл Поверинов / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RU, Серафима Пантыкина / Городские порталы











29 октября школа №4 в Ярославле оказалась в центре скандала. Ее бывшая ученица, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу учеников на камеры в школьном туалете.

— В моей родной школе города Ярославля тоже появились камеры в туалетах для мальчиков. Причем направлены они именно на ту зону, где нет кабинок, либо внутрь самих кабинок, — говорится в посте общественницы.

Судя по кадрам, опубликованным главой ЛБИ, объектив направлен в сторону писсуаров. Редакция портала 76.RU узнала, что по поводу установки камер думают родители, учителя и общественные деятели.

Глава ЛБИ обратила внимание на школьные туалеты в Ярославле Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Родители были не в курсе

После уроков у школы на улице Волкова, 5 немноголюдно. Чаще всего к крыльцу подъезжают иномарки, в них забегают дети, затем машины удаляются по узкой дороге. Некоторые родители встречают детей лично, а после с рюкзаками наперевес расходятся по машинам, либо бредут по домам рядом.

Старшеклассники, выходя из школы, бурно обсуждают новость про камеры, внимание журналистов еще сильнее подогрело школьный междусобойчик.

Однако скандал из-за видеонаблюдения в туалетах добрался не до всех. Мамы школьников, которых мы встретили по дороге из учреждения, оказались не в курсе того, что обсуждают в городе. В частности, ярославна Мария о видеонаблюдении в столь интимной зоне узнала от журналистов.

— Я не была в туалете, но на вряд ли там могут быть камеры, — рассказала она в беседе с корреспондентом 76.RU, удивившись.

По словам школьников, объектив направлен к писсуарам Источник: Екатерина Мизулина / T.me

При этом она уверена, что в качестве мер безопасности видеонаблюдение использовать можно.

— Понятно, что в самих кабинках нет [нельзя устанавливать камеры]. А где зеркало и прочее — да, потому что возможно некоторые старшеклассники могут там что-то делать, как-то же нужно за этим смотреть. Педагоги же не могут за каждым бегать, — рассказала мама школьницы.

При этом сами дети утверждают, что камеры висят в туалетах на разных этажах уже несколько лет.

«Как-то неэтично»

Ярослава Людмила, встречающая внучку, удивилась шумихе в СМИ. На вопрос о том, нужны ли камеры в школьных туалетах, она ответила кратко:

— Ничего не знаю. Я думаю, что против [установки камер]. Как-то неэтично. Но если все закрыто, кабинки закрыты? В общей площади, может быть, нормально.

Еще одна горожанка встречала из школы свою племянницу-пятиклашку. Тетя Наталья назвала подключение камер в туалеты неправильным и нарушающим права. Она обратилась к малышке:

— Вы обсуждали это [в классе]? — уточнила тетя.

— Нам даже никто не говорил, что там камеры. Но мы видели, что они есть, — ответила девочка.

Тетя узнала о камерах в школьном туалете случайно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Позиция школы

Школа №4 считается элитной в городе, носит имя поэта Николая Некрасова. Учреждение было основано в 1936 году, а с 1957 году стало первой специализированной школой с углубленным изучением иностранного языка в области. В последние годы школа регулярно попадает в топ-10 лучших в регионе по версии рейтингового агентства RAEX.

На запрос журналиста 76.RU в самом учреждении ответили следующее:

— Все разъяснения даны директором учредителю и Министерству образования Ярославской области, — сказала дежурный администратор, женщина не представилась.

Мы запросили официальный комментарий в департаменте образования мэрии Ярославля по поводу сложившейся ситуации, ответ обязательно опубликуем.

Школа с углубленным изучением английского языка считается элитной в городе Источник: читатель 76.RU











По словам местного охранника, школу охраняет частная фирма «АГАТ безопасность».

— Мое дело — внешнее обслуживание, аутсорсинг. У меня свой функционал. Имущество все школьное — компьютеры и все-все, а мы только человекочасы предоставляем. К камерам доступ я не имею, прокручивать, просматривать, в архивные записи — у меня такой возможности нет. Мое дело только посмотреть сиюминутно, чтобы из посторонних никто не зашел, — рассказал 76.RU Владимир Любимов, охранник из фирмы «Агат безопасность».

Мнение омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка Михали Крупин в беседе с 76.RU сообщил, что проведет проверку. Сотрудники аппарата запросили материалы у школы о том, как размещались камеры, под каким углом они установлены и куда транслируются записи.

— У нас камеры безопасности в школах могут устанавливаться. Данные с камер не могут транслироваться, потому что персональные данные ребенка, лицо и образ охраняемы законом. Они должны записываться на защищенный сервер. Туалетная комната имеет несколько частей: умывальная комната, персональные кабинки. Как будет известно, что именно записывают камеры, мы огласим результаты, — сообщил нашему порталу омбудсмен.

«Безопасность в школе должна быть, но чтобы она не нарушала персональные данные несовершеннолетних» Михаил Крупин уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

По словам Михаила Крупина, похожий случай был несколько лет назад в 43-й школе в Ярославле. Однако тогда фактов нарушения прав детей не было выявлено.

Как стало известно 76.RU, прокуратура Кировского района внесла директору школы представление об устранении нарушений, потребовав привлечь виновных к ответственности.

Мнение депутата облдумы

Руководитель Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Ярославской области, заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов считает, что съемка в таких локациях — нарушение неприкосновенности частной жизни

— Установка камер наблюдения в школьных туалетах не целесообразна и не правильна. На мой взгляд, съемка в таких локациях — это нарушение неприкосновенности частной жизни. Разделяю недовольство родителей и учеников, — рассказал в беседе с 76.RU Антон Капралов.

Уверен, руководство школы пересмотрит подход к установке камер наблюдения в школьном туалете» Антон Капралов руководитель Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Ярославской области, заместитель председателя Ярославской областной Думы на профессиональной постоянной основе

Кстати, по версии юристов, видеонаблюдение в туалетах действительно может являться нарушением.

— Согласно нормам Конституции, запрещено произвольное вмешательство в частную жизнь гражданина со стороны государства либо третьих лиц. В данном случае, на мой взгляд, затрагиваются честь и достоинство граждан, поскольку в туалете предполагается выполнение действий частного характера. Таким образом, нарушение права на частную жизнь здесь выглядит однозначным и очевидным, — объясняла нашим коллегам из NGS42.RU юрист Елена Богданова.