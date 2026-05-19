Город «По факту уничтожен»: детского омбудсмена возмутило состояние центрального бульвара в Ярославле

370
Чугунный забор убрали во время ремонта Первомайской улицы летом 2022 года

Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин на заседании комитета региональной думы 19 мая поднял тему уничтожения объекта культурного наследия муниципального значения «Казанский бульвар», который появился в 1820 году.

«Проблема существует с 2022 года. Из пяти охранных элементов бульвара два были уничтожены», — озвучил он.

По словам Крупина, речь идет о чугунном заборе, который был убран с участка Первомайской улицы между Красной площадью и Волжской набережной, а также северо-западной аллеи бульвара.

«Хотелось, чтобы содействие следствию оказали и нерадивых чиновников взбодрили. Потому что создавался самый большой бульвар после Парижского генерал-губернатором Мельгуновым. С 1969 года объект является культурным наследием сначала народов СССР, теперь народов Российской Федерации. По факту объект культурного наследия уничтожен», — обратился уполномоченный к руководителю областной службы охраны объектов культурного наследия Светлане Охинцевой.

Крупин добавил, что проблемой занимается следственный комитет. В службе омбудсмену пообещали со своей стороны также принять меры.

Михаил Крупин уже озвучивал эту проблему в 2024 году. Он отмечал, что уничтоженная аллея не только являлась частью памятника, но и использовалась жителями для прогулок. В том числе и мамами с детьми. По мнению Крупина, ее необходимо восстановить, как и забор, который так и не вернули назад.

В мэрии ранее поясняли, что планировали вернуть забор. Но именно в этот момент его включили в состав объекта культурного наследия «Казанский бульвар». После этого его ремонт стал возможен только в особом порядке — с составлением проекта и привлечением лицензированной организации, которая имеет право работать с объектами культурного наследия. Из-за этого все затянулось.

Екатерина Лещенкова
JayroslavMudryi

1 час
по ходу уже нет этого забора, продали или сдали на металлолом
Гость
1 час
Поднимут налоги ещё, сделают платным проход по тротуару и достроят
