«По факту уничтожен»: детского омбудсмена возмутило состояние центрального бульвара в Ярославле

Чугунный забор убрали во время ремонта Первомайской улицы летом 2022 года Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин на заседании комитета региональной думы 19 мая поднял тему уничтожения объекта культурного наследия муниципального значения «Казанский бульвар», который появился в 1820 году.

«Проблема существует с 2022 года. Из пяти охранных элементов бульвара два были уничтожены», — озвучил он.

По словам Крупина, речь идет о чугунном заборе, который был убран с участка Первомайской улицы между Красной площадью и Волжской набережной, а также северо-западной аллеи бульвара.

«Хотелось, чтобы содействие следствию оказали и нерадивых чиновников взбодрили. Потому что создавался самый большой бульвар после Парижского генерал-губернатором Мельгуновым. С 1969 года объект является культурным наследием сначала народов СССР, теперь народов Российской Федерации. По факту объект культурного наследия уничтожен», — обратился уполномоченный к руководителю областной службы охраны объектов культурного наследия Светлане Охинцевой.

Крупин добавил, что проблемой занимается следственный комитет. В службе омбудсмену пообещали со своей стороны также принять меры.

Михаил Крупин уже озвучивал эту проблему в 2024 году. Он отмечал, что уничтоженная аллея не только являлась частью памятника, но и использовалась жителями для прогулок. В том числе и мамами с детьми. По мнению Крупина, ее необходимо восстановить, как и забор, который так и не вернули назад.