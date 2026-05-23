«Потерпим до зимы»: ярославцам не дали горячую воду после отключения. Причина

В Ярославле не вернули горячую воду после отключения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Многим жителям Кировского, Ленинского и Дзержинского районов не дали горячую воду после недельного отключения на гидравлические испытания. Работы закончились 22 мая, но у части жителей вода до сих пор не идет, у некоторых из горячих кранов течет тонкой струйкой холодная.

«На улице сейчас потеплело, помыться можно в природной среде. Потерпим до зимы», — иронизируют жители в Telegram-канале 76.RU.

В Единой диспетчерской службе мэрии Ярославля дали пояснения:

«Уважаемые жители! Информируем, что при возобновлении подачи горячего водоснабжения в Ленинском, Кировском и Дзержинском районах зафиксировано снижение давления на наружных сетях ТГК-2. В настоящее время специалисты теплоснабжающей организации проводят необходимые регулировочные и ремонтные работы. Горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме сразу после нормализации параметров давления в системе».

В самой компании ТГК-2 сообщили, что подачу воды не возобновляют из-за дефектов, обнаруженных в ходе испытаний.

«По результатам опрессовки выявлено более ста дефектов, к устранению которых бригады ЯТС приступили незамедлительно. На участках работают 5 ремонтных бригад», — пояснили порталу 76.RU в ТГК-2.

В компании добавили, что в первую очередь ремонт ведется на тех участках, которые обеспечивают горячим водоснабжением наибольшее количество домов в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Срок завершения работ пока не известен.

В ближайшее время коммунальщики составят график других ремонтов с указанием адресов и сроков устранения дефектов.

«Временные неудобства связаны с тем, что именно в межотопительный период возможно провести комплексную диагностику системы теплоснабжения, устранить все неполадки, заменить дефектные участки трубопроводов, организовать ремонт теплосетей. Это минимизирует риск аварийных ситуаций в зимний период. Просим жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», — отметили в ТГК-2.

Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей — обязательная процедура. Она направлена на проверку прочности, герметичности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее. Цель опрессовки — выявить слабые места, дефекты, микротрещины и ослабленные сварные швы, которые могли появиться за зимний период, а также подготовить сети к следующему отопительному сезону. Проводят опрессовку после окончания отопительного периода.

