НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 755мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Нет горячей воды
Родила в Сербии
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Афиша на выходные
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда будет «Парад чемпионов»
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как встретили «Локомотив»: фото
Город «Потерпим до зимы»: ярославцам не дали горячую воду после отключения. Причина

«Потерпим до зимы»: ярославцам не дали горячую воду после отключения. Причина

Что говорят коммунальщики

178
В Ярославле не вернули горячую воду после отключения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле не вернули горячую воду после отключения | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле не вернули горячую воду после отключения

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Многим жителям Кировского, Ленинского и Дзержинского районов не дали горячую воду после недельного отключения на гидравлические испытания. Работы закончились 22 мая, но у части жителей вода до сих пор не идет, у некоторых из горячих кранов течет тонкой струйкой холодная.

«На улице сейчас потеплело, помыться можно в природной среде. Потерпим до зимы», — иронизируют жители в Telegram-канале 76.RU.

В Единой диспетчерской службе мэрии Ярославля дали пояснения:

«Уважаемые жители! Информируем, что при возобновлении подачи горячего водоснабжения в Ленинском, Кировском и Дзержинском районах зафиксировано снижение давления на наружных сетях ТГК-2. В настоящее время специалисты теплоснабжающей организации проводят необходимые регулировочные и ремонтные работы. Горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме сразу после нормализации параметров давления в системе».

В самой компании ТГК-2 сообщили, что подачу воды не возобновляют из-за дефектов, обнаруженных в ходе испытаний.

«По результатам опрессовки выявлено более ста дефектов, к устранению которых бригады ЯТС приступили незамедлительно. На участках работают 5 ремонтных бригад», — пояснили порталу 76.RU в ТГК-2.

В компании добавили, что в первую очередь ремонт ведется на тех участках, которые обеспечивают горячим водоснабжением наибольшее количество домов в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Срок завершения работ пока не известен.

В ближайшее время коммунальщики составят график других ремонтов с указанием адресов и сроков устранения дефектов.

«Временные неудобства связаны с тем, что именно в межотопительный период возможно провести комплексную диагностику системы теплоснабжения, устранить все неполадки, заменить дефектные участки трубопроводов, организовать ремонт теплосетей. Это минимизирует риск аварийных ситуаций в зимний период. Просим жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям», — отметили в ТГК-2.

Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей — обязательная процедура. Она направлена на проверку прочности, герметичности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее. Цель опрессовки — выявить слабые места, дефекты, микротрещины и ослабленные сварные швы, которые могли появиться за зимний период, а также подготовить сети к следующему отопительному сезону. Проводят опрессовку после окончания отопительного периода.

Напомним, мы публиковали график отключения горячей воды по районам Ярославля на все лето.

А вам дали воду после отключения?

Да
Нет
У меня пока не отключали

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отключение горячей воды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
7 минут
Выживание а не жизнь уже лет двадцать
Гость
7 минут
Традиционные Ценности
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Рекомендуем