Когда отключат горячую воду в Ярославле: графики по районам

Опубликован график отключения горячей воды в Ярославле Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На сайте ТГК-2 опубликовано расписание плановых весенне-летних отключений горячей воды в Ярославле в 2026 году на ремонты и гидравлические испытания. Из приведенных графиков следует, что воду на гидравлические испытания сетей планируют начать отключать уже с 12 мая.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее», — поясняется на сайте ТГК-2.

Также приводится график отключения воды для текущих ремонтов на сетях.

Когда планируют отключить горячую воду в Ярославле:

Заволжский район (Ляпинская котельная):

гидравлические испытания: 26–27 мая, 7–9 июля

ремонт: с 28 мая по 11 июня.

Дзержинский район (ТЭЦ-2):

гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля.

ремонт: с 4 по 22 июля.

Кировский и Ленинский районы:

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-2):

гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля;

ремонт: с 4 по 22 июля.

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-1):

гидравлические испытания: 12–15 мая, 21–23 июля;

ремонт: 24 июля-7 августа.

Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3):

гидравлические испытания: 26–28 мая, 14–17 июля;

ремонт: с 29 мая по 11 июня.

Расхолаживание тепловых сетей начинается за сутки до даты начала гидравлических испытаний.