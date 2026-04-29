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Город Когда отключат горячую воду в Ярославле: графики по районам

Когда отключат горячую воду в Ярославле: графики по районам

Информация опубликована на сайте ТГК-2

61 869
Опубликован график отключения горячей воды в Ярославле | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОпубликован график отключения горячей воды в Ярославле | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Опубликован график отключения горячей воды в Ярославле

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На сайте ТГК-2 опубликовано расписание плановых весенне-летних отключений горячей воды в Ярославле в 2026 году на ремонты и гидравлические испытания. Из приведенных графиков следует, что воду на гидравлические испытания сетей планируют начать отключать уже с 12 мая.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее», — поясняется на сайте ТГК-2.

Также приводится график отключения воды для текущих ремонтов на сетях.

Когда планируют отключить горячую воду в Ярославле:

Заволжский район (Ляпинская котельная):

  • гидравлические испытания: 26–27 мая, 7–9 июля

  • ремонт: с 28 мая по 11 июня.

Дзержинский район (ТЭЦ-2):

  • гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля.

  • ремонт: с 4 по 22 июля.

Кировский и Ленинский районы:

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-2):

  • гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля;

  • ремонт: с 4 по 22 июля.

Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-1):

  • гидравлические испытания: 12–15 мая, 21–23 июля;

  • ремонт: 24 июля-7 августа.

Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3):

  • гидравлические испытания: 26–28 мая, 14–17 июля;

  • ремонт: с 29 мая по 11 июня.

Расхолаживание тепловых сетей начинается за сутки до даты начала гидравлических испытаний.

Более точную информацию об отключениях вы можете узнать в своей управляющей компании или в ТГК-2.

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корреспондент
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Комментарии
49
Гость
12 июля, 08:54
В большинстве стран ЕС централизованное горячее водоснабжение отсутствует, поэтому плановые летние отключения воды там не проводятся
Гость
29 июня, 00:23
Как уже реально задрали эти лоботрясы. 3 недели. чего там 3 недели делать? Не могут что-ли нанять рабочих для ремонта? У них там 1.5 землекопа что-ли работают? Жаловаться пора на них.
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Гость
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