Когда отключат горячую воду в Ярославле: графики по районам

На сайте ТГК-2 опубликовано расписание плановых весенне-летних отключений горячей воды в Ярославле в 2026 году на ремонты и гидравлические испытания. Из приведенных графиков следует, что воду на гидравлические испытания сетей планируют начать отключать уже с 12 мая.
«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее», — поясняется на сайте ТГК-2.
Также приводится график отключения воды для текущих ремонтов на сетях.
Когда планируют отключить горячую воду в Ярославле:
Заволжский район (Ляпинская котельная):
гидравлические испытания: 26–27 мая, 7–9 июля
ремонт: с 28 мая по 11 июня.
Дзержинский район (ТЭЦ-2):
гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля.
ремонт: с 4 по 22 июля.
Кировский и Ленинский районы:
Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-2):
гидравлические испытания: 19–22 мая, 30 июня-3 июля;
ремонт: с 4 по 22 июля.
Часть домов (получающая тепло от ТЭЦ-1):
гидравлические испытания: 12–15 мая, 21–23 июля;
ремонт: 24 июля-7 августа.
Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3):
гидравлические испытания: 26–28 мая, 14–17 июля;
ремонт: с 29 мая по 11 июня.
Расхолаживание тепловых сетей начинается за сутки до даты начала гидравлических испытаний.
Более точную информацию об отключениях вы можете узнать в своей управляющей компании или в ТГК-2.