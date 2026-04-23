«Обсуждаем ускорение работ»: что сейчас с закрытым ДК им. Добрынина в Ярославле

ДК им. Добрынина в Ярославле не работает с осени 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что сейчас происходит с закрытым ДК им. Добрынина. Напомним, с ноября 2025 года суд запретил работу Дворца культуры в здании на проспекте Ленина, 24а. Всё из-за проблем с пожарной безопасностью.

«На сегодняшний день разработана и согласована концепция обеспечения пожарной безопасности, чтобы привести здание в соответствие с современными требованиями, — поделился у себя в соцсетях глава города 22 апреля. — Согласно концепции, уже заключен договор на установку пожарной сигнализации и системы оповещения. Большая часть этих работ уже выполнена».

По словам Артема Молчанова, сейчас в здании устанавливают противопожарное освещение и специальные шторы, которые помогут защитить людей в случае опасности.

Мэр показал, что сейчас происходит внутри закрытого ДК Источник: Мэрия Ярославля / Max

Идем в соответствии с графиком, но тем не менее обсуждаем с подрядчиком ускорение выполнения всех необходимых работ. Артем Молчанов мэр Ярославля

Как ранее сообщали городские власти, ДК имени Добрынина сможет заработать в полную силу в конце 2026 года.

Что с творческими коллективами ДК

Дворец культуры им. Добрынина закрыли по решению суда 17 ноября 2025 года. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения.

В декабре мэр Артем Молчанов рассказал, что современную пожарную сигнализацию должны были смонтировать в здании давно, но подрядчик подвёл. Около двух лет город судился с организацией, все договоры с ней были расторгнуты, а компанию из-за некачественной работы включили в реестр недобросовестных.

Перед Новым годом работу ДК им. Добрынина разрешили частично возобновить: впустили творческие коллективы и клубы по интересам. Правда, проведение массовых мероприятий всё ещё оставалось под запретом.

В феврале 2026 года суд полностью запретил работу ДК им. Добрынина из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Как рассказал 76.RU директор Дворца культуры Игорь Дербин, многие нарушения системы безопасности на тот момент были устранены. Творческие коллективы, которые занимались в здании на проспекте Ленина, временно перераспределили по разным учреждениям культуры.