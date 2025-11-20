Более 20 творческих коллективов сменят площадку из-за закрытия ДК в Ярославле

Более 20 творческих коллективов в Ярославле переедут на площадки в трех районах города из-за закрытия дворца культуры им. Добрынина. Об этом сообщили в мэрии 19 ноября.
Напомним, ДК им. Добрынина закрыли с 17 ноября 2025 года по определению Ленинского районного суда, это обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска прокуратуры. Как пояснял директор учреждения, в здании требуется монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения.
Дворец культуры имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, подведомственно управлению культуры мэрии. В ДК занимаются несколько десятков творческих коллективов — от танцевальных студий и театральных кружков до студии шитья и балета. По информации дворца, всего 2300 участников.
Куда переедут творческие коллективы:
народный самодеятельный коллектив «Академический хор им. М. П. Зиновьева», хор «Русские узоры» — центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Толбухина, 11;
ансамбль русской песни «Северянка» — детской школе искусств им. Л. В. Собинова на Собинова, 26;
мастерская «Авторская кукла» — студия «Рассвет» в ТЦ «Рождественский» на улице Большая Октябрьская;
вокально-инструментальный ансамбль «Бриз» — джазовый центр и ДК «Строитель»;
ансамбль танца «Счастливое детство» — КЗЦ «Миллениум»;
коллектив театра эстрады «Веселая семейка», клубное формирование арт-группа «SV» — Дом профсоюзов на улице Свободы, 87А;
вокальная студия и вокальная группа «Ларец» — ДК «Строитель», школа № 37;
театр танца — школа № 57 на Советской, 71, и школа № 42 на улице Салтыкова-Щедрина, 42А;
камерный хор «Лауда» — ДК «Красный Перекоп»;
ансамбль казачьей песни «Чарочка», ансамбль казачьей песни «Плетенька», музыкальная студия «Созвучие» — школа № 37 на Советской, 66;
ансамбль танца «Волжанка» — ДК «Строитель»;
«Молодежный театр» — школа № 36 на улице Щапова, 14;
«Театр балета» — школа № 53 на Большой Федоровской, 62;
«Детская балетная студия» — школа № 53, ДК «Строитель»;
«Эстрадный оркестр им. В. Н. Павлушова» — «Ярконцерт» на улице Большая Октябрьская, 57.
танцевальный клуб «Априори» — Дом культуры и техники железнодорожников узла Ярославль-Главный;
коллектив «Студия изобразительного искусства» — офис изостудии на улице Свердлова, 91.
Ранее стало известно, что запланированные в ДК им. Добрынина спектакли будут показывать во Дворце молодежи, «Миллениуме» и concert-hall «Кино». Подробный список мы публиковали в этом материале.