Более 20 творческих коллективов сменят площадку из-за закрытия ДК в Ярославле

Стало известно, где будут заниматься творческие студии после закрытия ДК им. Добрынина

Более 20 творческих коллективов в Ярославле переедут на площадки в трех районах города из-за закрытия дворца культуры им. Добрынина. Об этом сообщили в мэрии 19 ноября.

« "Новогодние ёлки" в декабре обязательно состоятся! Однако, учитывая временное закрытие Дворца культуры, праздничные мероприятия пройдут на других площадках города. Мы выбираем лучшие места для вашего отдыха. Конкретные адреса площадок и расписание будут объявлены отдельно», — сообщили в городской администрации.

Напомним, ДК им. Добрынина закрыли с 17 ноября 2025 года по определению Ленинского районного суда, это обеспечительные меры в рамках рассмотрения иска прокуратуры. Как пояснял директор учреждения, в здании требуется монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения.