«Спешки здесь нет»: мэр Ярославля объяснил, почему не получается продать Центральный рынок

В Ярославле дважды не смогли продать Центральный рынок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов объяснил, почему не продается Центральный рынок. Объект впервые выставили на торги за 150,5 млн рублей в ноябре 2025 года, но тогда не нашлось желающих его купить. Ситуация повторилась в январе 2026 года.

«Такое ощущение, что от Центрального рынка нужно как можно быстрее избавиться, — возмутился Артем Молчанов на открытом совещании мэра 3 февраля. — Идет продажа объекта. Никто такие объекты не продает за три секунды. Мы ищем нормального инвестора, который должен как раз заняться модернизацией объекта».

Думаю, что никакой спешки здесь нет, спешка нужна при ловле блох. А тут надо городской экономикой заниматься. Артем Молчанов мэр Ярославля

Обсуждения о необходимости продажи Центрального рынка начались еще в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Однако небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона всё-таки продали фирме «Галерея».

В 2025 году при рассмотрении возможности о продаже рынка ярославские власти отметили, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов утверждал, для приведения рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет. По этой причине власти решили продать объект для привлечения инвестора, готового привести рынок в порядок.