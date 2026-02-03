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Город Продажа Центрального рынка «Спешки здесь нет»: мэр Ярославля объяснил, почему не получается продать Центральный рынок

«Спешки здесь нет»: мэр Ярославля объяснил, почему не получается продать Центральный рынок

Городские власти не могут найти желающих купить объект

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В Ярославле дважды не смогли продать Центральный рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле дважды не смогли продать Центральный рынок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле дважды не смогли продать Центральный рынок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов объяснил, почему не продается Центральный рынок. Объект впервые выставили на торги за 150,5 млн рублей в ноябре 2025 года, но тогда не нашлось желающих его купить. Ситуация повторилась в январе 2026 года.

«Такое ощущение, что от Центрального рынка нужно как можно быстрее избавиться, — возмутился Артем Молчанов на открытом совещании мэра 3 февраля. — Идет продажа объекта. Никто такие объекты не продает за три секунды. Мы ищем нормального инвестора, который должен как раз заняться модернизацией объекта».

<p>Артем Молчанов</p><p>Артем Молчанов</p>

Думаю, что никакой спешки здесь нет, спешка нужна при ловле блох. А тут надо городской экономикой заниматься.

Артем Молчанов

мэр Ярославля

Обсуждения о необходимости продажи Центрального рынка начались еще в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Однако небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона всё-таки продали фирме «Галерея».

В 2025 году при рассмотрении возможности о продаже рынка ярославские власти отметили, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов утверждал, для приведения рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет. По этой причине власти решили продать объект для привлечения инвестора, готового привести рынок в порядок.

По мнению мэра, привлечение инвестора и продажа рынка могут помочь достичь цели приведения в порядок исторического центра Ярославля. Напомним, в городе началось масштабное благоустройство и создание пешеходных улиц. На месте рынка могут появится кафе и рестораны.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Центральный рынок Продажа Аукцион
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Комментарии
25
Гость
26 февраля, 18:17
Надо же! А у нас есть мэр?
Гость
14 февраля, 08:48
Уже есть отрицательные примеры продажи рынков в Ярославле частным инвесторам , Ленинский и Углический . Поэтому, только оставлять в муниципальной собственности и поменять руководство рынка !
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Гость
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