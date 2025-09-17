НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Почему решили продать Центральный рынок в Ярославле? Ответ властей

Почему решили продать Центральный рынок в Ярославле? Ответ властей

Что сообщили в мэрии

182
Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦентральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный рынок в Ярославле могут отдать в частные руки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются выставить на продажу 100% акций АО «Центральный рынок», принадлежащих городу. Реализация собственности запланирована на 2026 год. Акции собираются включить в прогнозный план приватизации. 17 сентября это решение уже поддержала комиссия муниципалитета по экономике и развитию города.

На продажу хотят выставить помещения по адресам: Нахимсона, 6/11, 10, Андропова, 15 (по адресу Нахимсона, 6/11 расположен крытый торговый павильон площадью 1158,9 кв. м.), а также земельный участок под крытым павильоном и под временными торговыми павильонами под открытым небом.

По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Дениса Пуговишникова, выставляемое на продажу имущество не приносит значимого дохода в казну.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что чистая прибыль АО «Центр» в прошлом году составила более 10 миллионов рублей. Основной доход поступил от сдачи в аренду помещений по адресам: Депутатская, 3, 5, 7, а также от ярморочной деятельности на территории города. Доход от деятельности Центрального рынка составил лишь 1,6 миллиона рублей», — пояснил Пуговишников.

От продажи рынка мэрия ожидает получить доход — минимум 150 миллионов рублей.

Напомним, Центральный рынок существует в Ярославле с 1980 года. От состоит из крытого павильона, где продают продукты, и вещевой ярмарки под открытым небом. В последние годы Центральный рынок находился под управлением муниципального АО «Центр». Однако согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 3 сентября 2025 года отдельно было создано АО «Центральный рынок», единственным акционером которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии.

В 2017 году власти города сообщили, что рынок ждет масштабное преображение — здесь обещали открыть фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Но работа в полном объеме так и не была завершена.

А в 2021 году появилась информация, что рынок хотят продать. Но тогда против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Правда, небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».

В апреле 2024 года мы публиковали репортаж с Центрального рынка. Тогда нам в мэрии сообщили, что вместе с реконструкцией центральной части Ярославля планируется проведение благоустройства и внутренней территории рынка, а также ремонт здания крытого павильона.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
