Почему продают Центральный рынок в Ярославле: ответ мэра

В Ярославле продают Центральный рынок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов объяснил причину продажи Центрального рынка. По словам градоначальника, сейчас первостепенной задачей стоит приведение в порядок исторического центра. Привлечение инвестора и продажа Центрального рынка — один из способов достижения этой цели. Об этом глава города сообщил во время прямой линии на телеканале «ЯПервый» 8 декабря 2025 года.

«Тот способ приватизации, который будет реализован, предполагает продажу акций Центрального рынка, а не ликвидацию предприятия. Предприниматели, которые сегодня работают на Центральном рынке на основе договора аренды, продолжат деятельность — их арендные отношения продолжают действовать», — заверил глава Ярославля.

Кроме того, мэр пообещал, что если в будущем возникнет необходимость, власти города готовы взять на себя трудоустройство предпринимателей, которые сейчас арендуют площади на Центральном рынке.

«Если будут возникать вопросы по дальнейшей работе этих предпринимателей, мы принимаем на себя обязательство для того, чтобы для каждого найти рабочее место, предложить рабочее место на наших предприятиях, ярмарках, городских рынках. Безусловно, задача приведения этого объекта и всего центра в надлежащий вид должна быть решена — и решена не за счёт средств городского бюджета. Эти средства есть куда направить, и это социальная сфера в первую очередь», — отметил Артем Молчанов.

Напомним, что Центральный рынок уже пытались продать в 2021 году. Тогда против этого выступили депутаты и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Но небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея». Сейчас объект выставили на продажу за 150,5 миллиона рублей. Подробнее об этом — читайте в специальном сюжете.