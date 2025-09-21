Кафе и рестораны? Мэр Ярославля рассказал, что может появиться на месте Центрального рынка после продажи

Центральный рынок в Ярославле выставят на продажу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артём Молчанов прокомментировал решение о продаже 100% акций АО «Центральный рынок», принадлежащих городу. По итогам сделки мэрия ожидает получить минимум 150 миллионов рублей.

Градоначальник в интервью «Городскому телеканалу» рассказал, что рынок было решено продать в первую очередь для того, чтобы частный инвестор привел в порядок здания в зоне ЮНЕСКО.

«Это сотни миллионов рублей, которые необходимо инвестировать, необходимо предусмотреть в качестве вложения в восстановление архитектурного облика и привести в порядок данную территорию. Мы, безусловно, сегодня просто не можем себе позволить расходовать бюджетные средства, городские доходы, расходовать на вложения в коммерческую недвижимость. Поэтому сегодня нам нужно для таких объектов, для восстановления, для такого деятельного сохранения привлекать частные инвестиции, привлекать внебюджетные источники», — рассказал Артём Молчанов.

Мэр Ярославля рассказал, что новый собственник сможет вести на территории рынка разрешенную законом деятельность. По его словам, назначение объекта сохранится для торговли и розничной торговли. Однако там может появиться и общепит.

«Я думаю, что это очевидно, и уже даже сейчас там происходят некоторые процессы, которые говорят о том, что, конечно, появление там и общественного питания, и кафе, и, возможно, каких-то небольших ресторанов, оно было бы точно интересно и придало бы этому месту еще большую привлекательность», — рассказал градоначальник.

Артём Молчанов пояснил, что при продаже Центрального рынка не будет идти речи о его мгновенном закрытии. Право на аренду у местных предпринимателей будут действовать до окончания срока, прописанного в договоре. Также рассматривается вариант того, что новый собственник может сохранить на этом месте рынок. Однако если кто-то не захочет работать на прежнем месте, предпринимателям готовы предоставить точки для аренды на других рынках.

«Это и Ленинский рынок, и Угличский рынок, руководство которых сегодня выразило такое желание как бы предоставить такие места. Плюсом у нас есть формат нестационарной торговли. Это так называемые нестационарные торговые объекты, которые тоже размещаются в городе, и мы готовы предоставить места для нестационарной торговли для тех предпринимателей, которые также выразят свой интерес. В любом случае, управление потребительского рынка мэрии находится всегда на контакте, и если будут возникать какие-то вопросы, предложения, мы готовы их обсудить, готовы встретиться с каждым по отдельности и сформировать такой надлежащий хороший пакет предложений», — рассказал Артём Молчанов.

В 2017 году власти города сообщили, что Центральный рынок в Ярославле ждет масштабное преображение — здесь обещали открыть фуд-корт, торгово-развлекательную зону, фермерские лавки и сувенирные ряды. Но работа в полном объеме так и не была завершена.

А в 2021 году появилась информация, что рынок хотят продать. Но тогда против этого выступили депутаты муниципалитета и жители города. В результате мэрия отказалась от идеи. Правда, небольшую часть помещений рынка на улице Нахимсона все-таки продали фирме «Галерея».