Сидели без электричества в мороз: под Ярославлем построят новую кабельную линию после коммунального ЧП

Под Ярославлем построят новую кабельную линию Источник: Алексей Михайлов / Telegram

В Ярославском округе построят новую кабельную линию для поселка Щедрино. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». По словам активистов, им поступило множество жалоб от местных жителей после аварийного отключения электричества в минувшие выходные.

«В 20-градусный мороз жильцы 19 многоквартирных домов часами сидели без света и тепла. Перебои, по словам людей, происходят регулярно», — рассказали в «Народном фронте».

Активисты организовали встречу местной общественности с руководством «Ярэнерго». Представители компании рассказали, как планируют решать проблему.

«Энергетики сообщили: в качестве оперативной меры перераспределили нагрузку между имеющимися линиями. Основное же решение — до 1 октября построить новую 800-метровую линию 10 киловольт и установить автоматический выключатель с дистанционным управлением. Предполагается, что это снизит количество аварий и время на их устранение», — рассказали в «Народном фронте».

Напомним, 24 января несколько населенных пунктов под Ярославлем остались без электричества. Глава округа Алексей Михайлов рассказал, что причиной этому стало технологическое нарушение на оборудовании 10кВ. Часть потребителей перевели на резервные схемы, поселок Щедрино подключили к резервному источнику электроэнергии 400 кВт. Уже к 12:15 в «Ярэнерго» сообщили, что 95 % жителей поселка Щедрино и прилегающих населённых пунктов были подключены по резервным схемам электроснабжения. Для подключения оставшихся направили ещё один резервный источник.