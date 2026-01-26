НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Проснулась от холода»: в СК возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством под Ярославлем

«Проснулась от холода»: в СК возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством под Ярославлем

Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль

736
В СК возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством в Щедрино Ярославского округа | Источник: Алексей Михайлов / TelegramВ СК возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством в Щедрино Ярославского округа | Источник: Алексей Михайлов / Telegram

В СК возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством в Щедрино Ярославского округа

Источник:

Алексей Михайлов / Telegram

В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за проблем с электричеством в поселке Щедрино. Как уточнили 76.RU в региональном следственном комитете, расследование ведется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что 23 и 24 января 2026 года в мороз жителя поселка Щедрино остались без электричества.

«Электричество отключали с 3:30 до 11:30 23 января, а 24 января примерно с 7:30 утра его то выключали, то включали весь день. Полностью восстановили электроснабжение к 18:00–18:30. В этот день я проснулась от холода в квартире, так как на улице было −20 градусов», — рассказала 76.RU жительница поселка Щедрино.

24 января глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов сообщил со ссылкой на «Россети», что перебои с электроснабжением произошли из-за отключения на головной подстанции «Щедрино». На время ремонтных работ электричество в поселок подавалось от генератора. Аналогичные проблемы наблюдались и в других населенных пунктах Ярославского округа, в том числе в Карабихском сельском поселении и поселке Нагорный. К 18:00 24 января Алексей Михайлов сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Ярославском округе.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль это уголовное дело.

«На протяжении нескольких лет из-за ненадлежащего состояния коммунальных сетей жизненно необходимый ресурс в многоквартирные и частные дома подается с перебоями, что приводит к выходу из строя систем водоснабжения и отопления. С января текущего года температурный режим в жилых помещениях вновь не соответствует установленным нормам. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к модернизации сетей и разрешению проблемы не принимается», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
