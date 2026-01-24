НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Связан с технологическим нарушением»: жители поселков под Ярославлем остались без электричества

«Связан с технологическим нарушением»: жители поселков под Ярославлем остались без электричества

Дома подключают к резервным источникам питания

982
Под Ярославлем из-за аварии пропало электричество в населенных пунктах

Под Ярославлем из-за аварии пропало электричество в населенных пунктах

Источник:

Алексей Михайлов / Telegram

Из-за аварии несколько населенных пунктов в Ярославском округе остались без электричества. Об этом 24 января рассказал глава округа Алексей Михайлов.

«Перерыв в подаче электроэнергии в части населенных пунктов Карабихского территоального управления связан с технологическим нарушением на оборудовании 10кВ», — уточнил Алексей Михайлов.

По его словам, на место выехали четыре бригады «Ярэнерго»: 18 человек и 6 единиц техники.

«Часть потребителей переведены на резервные схемы, поселок Щедрино будет подключен от резервного источника электроэнергии 400 кВт», — уточнил глава Ярославского округа.

Ориентировочным временем восстановления он указал полдень 24 января. В 12:15 в «Ярэнерго» сообщили, что 95 % жителей поселка Щедрино и прилегающих населённых пунктов, подключены по резервным схемам электроснабжения. В том числе использовались резервные источники подачи электроэнергии.

«Для подключения оставшихся 5 % потребителей в Щедрино направлен ещё один резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВа. Также в настоящее время энергетики „Ярэнерго“ восстанавливают основную схему электроснабжения», — уточнили в компании.

Также энергетики предупредили, что после завершения работ возможны кратковременные перерывы. Они связаны с переключением на основную схему электроснабжения.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Электричество Авария Ярэнерго
Комментарии
2
Инженер1

8 минут
Нет бы сказал, что крысы не только дамбу подрыли, а и сюда пришли.
Гость
17 минут
Так пенсионный возраст не только людям подняли, но и всяким прочим сетям- надо отнестись с пониманием!
Гость
Рекомендуем