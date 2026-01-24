«Связан с технологическим нарушением»: жители поселков под Ярославлем остались без электричества

Из-за аварии несколько населенных пунктов в Ярославском округе остались без электричества. Об этом 24 января рассказал глава округа Алексей Михайлов.
«Перерыв в подаче электроэнергии в части населенных пунктов Карабихского территоального управления связан с технологическим нарушением на оборудовании 10кВ», — уточнил Алексей Михайлов.
По его словам, на место выехали четыре бригады «Ярэнерго»: 18 человек и 6 единиц техники.
«Часть потребителей переведены на резервные схемы, поселок Щедрино будет подключен от резервного источника электроэнергии 400 кВт», — уточнил глава Ярославского округа.
Ориентировочным временем восстановления он указал полдень 24 января. В 12:15 в «Ярэнерго» сообщили, что 95 % жителей поселка Щедрино и прилегающих населённых пунктов, подключены по резервным схемам электроснабжения. В том числе использовались резервные источники подачи электроэнергии.
«Для подключения оставшихся 5 % потребителей в Щедрино направлен ещё один резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВа. Также в настоящее время энергетики „Ярэнерго“ восстанавливают основную схему электроснабжения», — уточнили в компании.
Также энергетики предупредили, что после завершения работ возможны кратковременные перерывы. Они связаны с переключением на основную схему электроснабжения.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев