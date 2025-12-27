НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в 2026 году

Нумеролог назвала самые счастливые даты для свадьбы в 2026 году

В одной картинке публикуем лучшие дни для женитьбы

253
Когда лучше играть свадьбу в 2026 году

Когда лучше играть свадьбу в 2026 году

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Выбрать дату свадьбы бывает непросто, и многие пары ищут в этом особый смысл. Нумеролог из Ярославля Екатерина Клименко рассказала, какие дни 2026 года могут принести союзам больше гармонии и как самостоятельно определить наиболее удачное время для бракосочетания.

По словам эксперта, наличие в дате чисел 2, 6, 8 или 9 делает ее благоприятной. Вот примеры дат, когда лучше всего жениться или выходить замуж в 2026 году:

  • 02.02.2026;

  • 06.02.2026;

  • 22.02.2026;

  • 26.02.2026;

  • 06.06.2026;

  • 20.06.2026;

  • 26.06.2026;

  • 09.09.2026.

В какие даты лучше играть свадьбу в 2026 году

В какие даты лучше играть свадьбу в 2026 году

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Лучшую дату для проведения свадьбы можно высчитать по датам рождения жениха и невесты. Для этого складывают все цифры в каждой дате и сводят результат к однозначному числу. Например, у жениха дата рождения 12.12.1987: 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 7 = 31, после: 3 + 1 = 4. У невесты — 23.10.1989: 2 + 3 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 9 = 33, далее: 3 + 3 = 6. Суммируем два результата: 4 + 6 = 10 — значит, для пары благоприятным считается десятый месяц, октябрь. Если итог превышает 12, его снова сводят к однозначному числу.

«Таким же образом мы можем определить общее благоприятное число для пары, сложив число жениха и число невесты (как в примере выше). Если в сумме двухзначное число, можно рассмотреть и его, и то, которое получится при сложении. Например, если у жениха и невесты общее число 10 (как в нашем примере), то можно выбирать дату как с числом 10, так и 1», — отметила нумеролог.

Вы верите в нумерологию?

Да
Нет
Отвечу в комментариях
Свадьба
Комментарии
12
Гость
35 минут
Нормальный мужик в ЗАГС не пойдет, а то еще без штанов оставят
Гость
34 минуты
Какие свадьбы? Думайте что публикуете. Никто нормальный семью не заведет с такими ценами на недвижимость. А жить где прям в ЗАГСе?
Читать все комментарии
Гость
