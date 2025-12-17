НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В Ярославле начали сносить незаконное кафе в парке. Видео

В Ярославле начали сносить незаконное кафе в парке. Видео

Пристройку возвели еще весной 2024 года

939
Власти требовали, чтобы владелица сама начала сносить незаконный объект, но этого не было сделано | Источник: мэрия Ярославля / TelegramВласти требовали, чтобы владелица сама начала сносить незаконный объект, но этого не было сделано | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Власти требовали, чтобы владелица сама начала сносить незаконный объект, но этого не было сделано

Источник:

мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начали сносить незаконную постройку в парке 30-летия Победы в Брагине. Ранее в здании было открыто кафе «Много рыбы».

«Специалисты отключили здание от электроэнергии, перекрыли подачу холодной воды, а также демонтировали входные двери», — сообщили в мэрии 17 декабря.

По данным городской администрации, собственникам незаконной постройки предоставили возможность вывезти всё необходимое оборудование и технику до 18 декабря 2025 года.

Демонтаж кафе начали днем 17 декабря

Источник:

читатель 76.RU

Напомним, двухэтажная пристройка к зданию одноэтажного кафе появилась в парке 30-летия Победы в апреле 2024 года. Объект занял часть газона, что возмутило посетителей парка. В мэрии Ярославля тогда заявили, что участок под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, не было согласовано. Чиновники потребовали демонтировать объект, однако предприниматель этого не сделал. В пристройке вскоре открылось кафе «Много рыбы».

Дело дошло до суда. 30 сентября 2025 года Ярославский областной суд поддержал мэрию и принял решение о расторжении договора аренды земельного участка между МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» и предпринимателем Анной Исаковой.

Ярославские власти потребовали демонтировать здание. Владелица кафе Анна Исакова пыталась спорить этот приказ, но проиграла суд.

В ноябре 2025 года председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников сообщил порталу 76.RU, что владелицу заведения известили о необходимости демонтажа пристройки до 15 декабря 2025 года. Однако требование выполнено не было, из-за чего демонтаж решили проводить в принудительном порядке.

Между тем Анна Исакова подала жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции, чтобы отменить решение о расторжении договора аренды.

Как считаете, нужно сносить кафе?

Да
Нет
Мне все равно
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
Гость
1 час
Странно что собственник сам не разобрал обьект. Мог бы установить его в другом месте, с согласованием. А теперь все на свалку..
Гость
1 час
Ну наконец-то.
Рекомендуем