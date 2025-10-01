НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 769мм 58%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Суд по пристройке
Запрет на данные о БПЛА
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Город В Ярославле прошел суд по скандальной пристройке в парке: какое решение принято

В Ярославле прошел суд по скандальной пристройке в парке: какое решение принято

Итоговое заседание состоялось 30 сентября

552
Скандальная пристройка в ярославском парке появилась весной 2025 года | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUСкандальная пристройка в ярославском парке появилась весной 2025 года | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Скандальная пристройка в ярославском парке появилась весной 2025 года

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославский областной суд принял решение о расторжении договора аренды земельного участка между МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» и предпринимателем Анной Исаковой.

Судебное решение было принято 30 сентября.

Речь идет о площадке в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, на которой весной 2025 года появилась двухэтажная пристройка к существующему одноэтажному кафе. Позже в пристройке открылся ресторан «Много рыбы».

Напомним, ранее вопрос рассматривался в Дзержинском районном суде. Тогда иск агентства о расторжении договора аренды не был поддержан. Позже власти подали апелляцию — и в итоге добились своего.

Отдельное судебное разбирательство, касающееся этой же пристройки, сейчас идет по поводу приказа мэрии о демонтаже объекта. Анна Исакова пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Однако получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию. Точка в этих разбирательствах еще не поставлена.

Двухэтажное строение, примыкающее к зданию существующего кафе, которое попало в центр скандала, появилось в апреле 2025 года. От жителей посыпались жалобы — людей возмутило, что объект занял часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, никто не согласовывал. В мэрии сообщили, что это является нарушением условий договора аренды.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пристройка Кафе Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
с++
54 минуты
Хорошая новость.
Гость
51 минута
Заодно хотелось бы узнать, куда делись ограждения в этом же парке, а также скамейки (НОВЫЕ !!!) с логотипом Ярославля .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление