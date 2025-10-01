В Ярославле прошел суд по скандальной пристройке в парке: какое решение принято

Ярославский областной суд принял решение о расторжении договора аренды земельного участка между МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» и предпринимателем Анной Исаковой.
Судебное решение было принято 30 сентября.
Речь идет о площадке в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, на которой весной 2025 года появилась двухэтажная пристройка к существующему одноэтажному кафе. Позже в пристройке открылся ресторан «Много рыбы».
Напомним, ранее вопрос рассматривался в Дзержинском районном суде. Тогда иск агентства о расторжении договора аренды не был поддержан. Позже власти подали апелляцию — и в итоге добились своего.
Отдельное судебное разбирательство, касающееся этой же пристройки, сейчас идет по поводу приказа мэрии о демонтаже объекта. Анна Исакова пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Однако получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию. Точка в этих разбирательствах еще не поставлена.
Двухэтажное строение, примыкающее к зданию существующего кафе, которое попало в центр скандала, появилось в апреле 2025 года. От жителей посыпались жалобы — людей возмутило, что объект занял часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, никто не согласовывал. В мэрии сообщили, что это является нарушением условий договора аренды.