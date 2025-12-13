НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
История не закончилась: предпринимательница пытается отстоять пристройку с кафе в ярославском парке

История не закончилась: предпринимательница пытается отстоять пристройку с кафе в ярославском парке

Анна Исакова обратилась во Второй кассационный суд

Предпринимательница пытается отстоять незаконную пристройку в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предпринимательница пытается отстоять незаконную пристройку в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Предпринимательница Анна Исакова подала жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Она пытается оспорить решение суда по делу о пристройке в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля, которую ранее признали незаконной.

В картотеке указано, что жалоба от предпринимательницы поступила 10 декабря. Информация о том, была ли она принята к производству, не указана. Известно, что другими участниками разбирательств являются МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда города Ярославля» и прокуратура Ярославской области.

Двухэтажное строение, примыкающее к зданию одноэтажного кафе, появилось в парке 30-летия Победы в апреле 2025 года. Частично она была возведена на газоне, что не понравилось посетителям парка.

В мэрии Ярославля тогда заявили, что участок под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, не было согласовано. Чиновники потребовали демонтировать объект, но предприниматель не сделал этого. В пристройке вскоре открылось кафе «Много рыбы».

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды. Однако в июне 2025 года Дзержинский районный суд отказал властям. Позже агентство подало апелляцию. В итоге 30 сентября Ярославский областной суд принял решение о расторжении договора аренды земельного участка с предпринимателем Анной Исаковой.

Владелица кафе также проиграла суд, в ходе которого пыталась оспорить выпущенный КУМИ приказ о демонтаже пристройки.

В ноябре 2025 года в городской администрации рассказали, что владельца пристройки уведомили о необходимости ее сноса до 15 декабря 2025 года. Власти говорили, что в случае, если собственник не избавится от строения самостоятельно, то этим в принудительном порядке займется администрация Дзержинского района.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пристройка Ресторан Парк 30-летия Победы Суд
