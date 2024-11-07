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Город В ярославском парке затеяли незаконную стройку

В ярославском парке затеяли незаконную стройку

Ситуацию прокомментировали в мэрии

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39 комментариев

В Парке 30-летия Победы начали возводить вот такую двухэтажную постройку

В Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля под шумок идущего здесь благоустройства начали возводить новую двухэтажную постройку. Многие жители Брагина были шокированы тем, что часть зеленой зоны, примыкающей к уже существующему небольшому кафе «На прудах», огородили забором и начали собирать на ней конструкцию из стекла и металла — в два раза больше, чем само заведение общепита.

Как оказалось, работы велись незаконно.

— Земельный участок принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя для эксплуатации здания кафе. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является нарушением условий договора аренды. В настоящее время проводится работа, направленная на устранение нарушения условий договора аренды, — сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

В мэрии говорят, что сооружение появилось незаконно

Вероятнее всего, пристройку предпринимателю придется снести.

Напомним, Парк 30-летия Победы в этом году благоустраивают. По проекту здесь должны уложить новую тротуарную плитку, привести в порядок газон, заменить освещение, установить новые лавочки и урны. Также на территории делают большой игровой комплекс.

Здесь же должен появиться арт-объект «Очки» (скамейка в виде оправы). Подрядчиком на объекте выступает ярославская компания ООО «Ярдоремстрой», принадлежащая скандальному дорожнику Вагинаку Погосяну. Стоимость работ по контракту составила 69,5 миллиона рублей. Благоустройство должно было завершиться 31 августа. Но к установленному сроку большой объем работ не был сделан. В итоге подрядчику выписали штраф, а срок приемки работ перенесли на начало ноября.

Как считаете, что нужно сделать с пристройкой?

Снести, нечего парк застраивать
Оставить, будет куда сходить на прогулке
Свое мнение выскажу в комментариях
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Парк Благоустройство Строительство Кафе
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Комментарии
39
Гость
1 час
Погосяны Авдавяны Симоняны Слоняны Халтьяны и прочие яны . Ян Андреев уехал в Израиль.
Гость
1 час
С Праздником Великой Октябрьской социалистической революции , впервые в мире подарившем рабочим , крестьянам и трудовой интеллигенции свое,родное, народное государство..СССР..
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