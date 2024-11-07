В ярославском парке затеяли незаконную стройку

В Парке 30-летия Победы начали возводить вот такую двухэтажную постройку Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля под шумок идущего здесь благоустройства начали возводить новую двухэтажную постройку. Многие жители Брагина были шокированы тем, что часть зеленой зоны, примыкающей к уже существующему небольшому кафе «На прудах», огородили забором и начали собирать на ней конструкцию из стекла и металла — в два раза больше, чем само заведение общепита.

Как оказалось, работы велись незаконно.

— Земельный участок принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя для эксплуатации здания кафе. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является нарушением условий договора аренды. В настоящее время проводится работа, направленная на устранение нарушения условий договора аренды, — сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

В мэрии говорят, что сооружение появилось незаконно Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Вероятнее всего, пристройку предпринимателю придется снести.

Напомним, Парк 30-летия Победы в этом году благоустраивают. По проекту здесь должны уложить новую тротуарную плитку, привести в порядок газон, заменить освещение, установить новые лавочки и урны. Также на территории делают большой игровой комплекс.

Здесь же должен появиться арт-объект «Очки» (скамейка в виде оправы). Подрядчиком на объекте выступает ярославская компания ООО «Ярдоремстрой», принадлежащая скандальному дорожнику Вагинаку Погосяну. Стоимость работ по контракту составила 69,5 миллиона рублей. Благоустройство должно было завершиться 31 августа. Но к установленному сроку большой объем работ не был сделан. В итоге подрядчику выписали штраф, а срок приемки работ перенесли на начало ноября.