Это конец? В Ярославле суд принял решение о скандальной пристройке в популярном парке

Ярославский областной суд подтвердил законность решения о сносе двухэтажной пристройки в парке 30-летия Победы, в которой открылся ресторан «Много Рыбы». Об этом рассказали в мэрии.
«Мэрией будут организованы меры по демонтажу объекта. В случае если арендатор самостоятельно не ликвидирует незаконный объект», — уточнили власти.
Ранее мэрия Ярославля выпустила приказ о демонтаже объекта. Предпринимательница Анна Исакова, арендовавшая участок, пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Но получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию, но и здесь суд оказался на стороне городской администрации.
Также ранее стало известно, что власти расторгли с предпринимательницей и договор аренды земельного участка. В этом решении их также поддержал Ярославский областной суд, хотя ранее Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении иска.
Двухэтажное строение, примыкающее к зданию одноэтажного кафе, появилось в апреле 2025 года. Местные жители стали жаловаться — людей возмутило, что объект занял часть газона. В мэрии Ярославля тогда заявили, что земля под кафе принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя. При этом возведение новой пристройки, по словам властей, никто не согласовывал.