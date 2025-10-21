Это конец? В Ярославле суд принял решение о скандальной пристройке в популярном парке

Суд принял решение о пристройке в ярославском парке Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославский областной суд подтвердил законность решения о сносе двухэтажной пристройки в парке 30-летия Победы, в которой открылся ресторан «Много Рыбы». Об этом рассказали в мэрии.

«Мэрией будут организованы меры по демонтажу объекта. В случае если арендатор самостоятельно не ликвидирует незаконный объект», — уточнили власти.

Ранее мэрия Ярославля выпустила приказ о демонтаже объекта. Предпринимательница Анна Исакова, арендовавшая участок, пыталась оспорить выпущенный властями документ в Ярославском районном суде. Но получила отказ. Предпринимательница подала апелляцию, но и здесь суд оказался на стороне городской администрации.

Также ранее стало известно, что власти расторгли с предпринимательницей и договор аренды земельного участка. В этом решении их также поддержал Ярославский областной суд, хотя ранее Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении иска.