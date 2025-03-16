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Город подробности «Скоро открытие»: филиал популярной сети кафе появится в незаконной постройке в парке в Ярославле

«Скоро открытие»: филиал популярной сети кафе появится в незаконной постройке в парке в Ярославле

Мэрия подала иск в суд по этому делу

836
11 комментариев
В Ярославле планируется открытие популярного кафе в незаконной постройке в Брагине | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU; «Много рыбы»В Ярославле планируется открытие популярного кафе в незаконной постройке в Брагине | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU; «Много рыбы»

В Ярославле планируется открытие популярного кафе в незаконной постройке в Брагине

Источник:

В Ярославле анонсировали открытие кафе популярной сети «Много рыбы» в незаконной постройке в Брагине. Речь идет о двухэтажке в парке 30-летия Победы. Объявление об этом появилось на сайте заведения.

«Скоро открытие нового филиала! Ленинградский проспект, 75б», — сообщается на официальных ресурсах «Много рыбы».

Напомним, что ранее на постройку посреди парка обратила внимание местная жительница. Она с жалобой обратилась в мэрию. В городской администрации сообщили, что двухэтажное здание в Брагине построено незаконно. По этому поводу мэрия подала иск в суд.

У популярный сети кафе скоро планируется открытие в Брагине | Источник: «Много рыбы»У популярный сети кафе скоро планируется открытие в Брагине | Источник: «Много рыбы»

У популярный сети кафе скоро планируется открытие в Брагине

Источник:

«Земельный участок с кадастровым номером 76:23:011201:11 в парке 30-летия Победы находится в аренде. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является грубым нарушением условий договора аренды. В настоящее время подан иск в суд о расторжении договора аренды земельного участка», — сообщили в мэрии.

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии, заседание по делу назначено в Дзержинском районном суде на 27 марта.

Корреспондент 76.RU позвонила в сеть кафе «Много рыбы», чтобы проверить информацию об открытии новой точки в незаконной постройке в Брагине. Оператор в разговоре подтвердил, что планируется новое заведение на Ленинградском проспекте, 76б. Когда будет открытие, пока не ясно.

«Точно не могу сказать [когда откроется кафе]. Эту информацию можете отслеживать у нас в соцсетях», — сообщили 76.RU в «Много рыбы».

Напомним, двухэтажная пристройка к кафе «На прудах» появилась осенью 2024 года. Не всем жителям Брагина это понравилось. Люди начали жаловаться. Тогда в мэрии отметили, что участок, на котором стоит существующее кафе «На прудах», принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя.

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Кафе Незаконная постройка Двухэтажка Суд Мэрия
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Комментарии
11
с++
31 минута
Маленькая Армения со своими законами... Что там кстати насчёт этнических ОПГ в Ярославле? Нету да? Всех забороли...
Гость
32 минуты
В чем проблема после предупреждения о нарушении пригнать трактор с ковшом, снести и потом выставить счет как в Москве с самостроями у метро делали?
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