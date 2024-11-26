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Город В ярославском парке развернулась незаконная стройка. Власти не могут с ней справиться

В ярославском парке развернулась незаконная стройка. Власти не могут с ней справиться

Что происходит

394
14 комментариев

В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля незаконно строится новый павильон. Сообщения о нем появились еще вначале ноября. Пристройка к кафе «На прудах» заняла часть газона. Более того, ее обнесли забором, а рядом поставили еще и деревянные беседки. В мэрии города прокомментировали, что работы не согласованы с властями.

— Земельный участок принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя для эксплуатации здания кафе. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является нарушением условий договора аренды. В настоящее время проводится работа, направленная на устранение нарушения условий договора аренды, — сообщили тогда порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Однако строительство не остановилось. Наоборот, в павильоне уже не только сделали стены, но и вставили окна и двери. Пристройка практически приобрела законный вид.

 — Строительство объекта ведется незаконно, — повторно ответили на наш запрос в КУМИ. — В адрес арендатора земельного участка направлено предписание об устранении нарушений использования участка. В случае невыполнения предписания будет подано исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка и приведение участка в первоначальное состояние.

Что думаете о ситуации?

Пусть строят, жалко что ли?
Это никуда не годится
Не знаю, что и сказать
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Незаконная стройка Парк
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Комментарии
14
Гость
27 минут
Импотенты политические, как митинги разгонять справляются. Как стройка незаконная -нет.
Гость
26 минут
Дон доны неприкасаемые и хорошо заносят, вот если бы Ваня был
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