В ярославском парке развернулась незаконная стройка. Власти не могут с ней справиться

Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля незаконно строится новый павильон. Сообщения о нем появились еще вначале ноября. Пристройка к кафе «На прудах» заняла часть газона. Более того, ее обнесли забором, а рядом поставили еще и деревянные беседки. В мэрии города прокомментировали, что работы не согласованы с властями.

— Земельный участок принадлежит городу и находится в аренде у предпринимателя для эксплуатации здания кафе. Строительство данного объекта не согласовано с арендодателем, что является нарушением условий договора аренды. В настоящее время проводится работа, направленная на устранение нарушения условий договора аренды, — сообщили тогда порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Однако строительство не остановилось. Наоборот, в павильоне уже не только сделали стены, но и вставили окна и двери. Пристройка практически приобрела законный вид.

— Строительство объекта ведется незаконно, — повторно ответили на наш запрос в КУМИ. — В адрес арендатора земельного участка направлено предписание об устранении нарушений использования участка. В случае невыполнения предписания будет подано исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка и приведение участка в первоначальное состояние.