В Ярославле построят дополнительные корпуса к садику и трем школам

В Ярославле планируется строительство дополнительных корпусов к одному садику и трем школам. Эти изменения были утверждены в Генплане города на заседании муниципалитета 26 ноября.

«Строительство дополнительных корпусов запланировано для увеличения наполняемости объектов образования. Изменения внесены с учетом информации департамента образования мэрии о дефиците мест», — пояснили власти.

Новые корпуса должны появиться у следующих образовательных учреждений:

детский сад № 125 на ул. Доронина (Фрунзенский район);

школа № 88 на ул. Звездной (Фрунзенский район);

школа № 59 на ул. Серго Орджоникидзе (Заволжский район);

школа № 84 в проезде Доброхотова (Заволжский район).

Сроки строительства пока не называются.

Напомним, в июне прошли публичные слушания по теме изменений в Генплан. В документе предусмотрены новые территории под застройку. Например, хотят застроить жильем территорию бывшего предприятия «Городское дорожное управление», расположенную между Мышкинским проездом и улицей Всполинское поле в Ярославле, площадку у Толгского монастыря. Запланированы изменения в характеристиках речного порта в связи с планами по его реконструкции. Также предусмотрены новые дороги и железнодорожные пути.