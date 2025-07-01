Ярославцы выступили против новой дороги: власти собираются изменить Генплан города

В Ярославле прошли публичные слушания по изменению Генплана Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

26 июня в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля прошли публичные слушания по изменениям в Генеральный план города. Всего было предложено более 200 правок существующей редакции документа. В том числе, по новому строительству дорог и жилья. Особенностью слушаний было то, что они проводились в очном формате (в последнее время большинство общественных обсуждений городских вопросов проходят в электронном виде на сайте мэрии).

Народа в зале администрации собралось много — более 220 человек. Свободных мест практически не было. Но и бурных обсуждений по корректировкам Генплана не случилось. Всего двое человек выступили с предложениями о новых изменениях документа. В результате вместо запланированных двух часов слушания закончились уже через час.

На публичных слушаниях собралось более 200 человек Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Против дороги

Один из жителей района Липовая гора выступил против строительства дороги на улице Бурмакинской. Эта проезжая часть была внесена в Генплан еще в советские годы, но до сих пор проект не реализовали. Неравнодушный ярославец предложил и вовсе исключить магистраль из планов на строительство.

«Она планируется как магистральная улица общегородского значения. Ширина таких улиц по нормативам — не менее 60 метров, количество полос — от четырех до восьми. Магистраль пройдет вдоль железной дороги по районам Липовая гора, Дядьково, Сокол, а потом по улице Звездной через реку Дунайку и соединится с проспектом Фрунзе у ТЦ „Аксон“, далее — до Костромского шоссе. Длина магистрали — 4,3 километра. Считаю, что она не нужна. Через районы Липовая гора, Дядьково, Сокол уже проходит проспект Фрунзе. Он соединяет Костромское шоссе с Московским проспектом. На участке от Костромского шоссе до ТЦ „Аксон“ шесть полос движения, затруднений движения там нет. Две крупные магистрали, проходящие через одни и те же районы и соединяющие одни и те же точки, не нужны», — заключил выступающий.

Мужчина опасается, что для строительства дороги вырубят деревья, река Дунайка затеряется в автомагистралях и развязках.

«Это приведет к ухудшению состояния окружающей среды», — считает житель.

Житель Липовой горы призвал голосовать против новой дороги Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Он предложил перевести эту территорию в рекреационную зону. А Бурмакинскую улицу построить максимум как небольшой проезд или пешеходную улицу.

«Не соглашусь с мнением, что нет транспортных проблем на проспекте Фрунзе. Много обращений, что он стоит. Если в районе живут 100 тысяч человек и сейчас они ездят по одной дороге, а будут ездить по двум, как это ухудшит экологическое состояние?», — заступился за планы по строительству улицы ведущий публичных слушаний, заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

Собравшимся предложили проголосовать. Большинство не поддержали исключение дороги из Генплана.

Убрать производства с берега Волги

Вторым инициатором изменений существующего Генплана стала жительница Фрунзенского района Ирина Эхова. Она предложила очистить прибрежную зону Волги от судостроительного завода до поселка Прибрежный от опасных производств. По словам женщины, в Генплане 2007 года эта зона была обозначена как рекреационная — на ней хотели разбить парк. Но затем назначение территории поменяли на производственное.

«Район Нефтебаза — Дядьково — Сокол большой — порядка 100 тысяч человек, растет жилая застройка, заселяется большое количество молодых семей. Там располагаются предприятия 1-2 класса опасности, которые наносят прямой вред здоровью населения. Требование жителей Фрунзенского района — вернуть назначение территории из производственной зоны обратно в рекреационную, освободить от вредных производств», — выступила Ирина Эхова.

Публичные слушания шли час Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Алексей Малютин пояснил, что даже если зону поменяют, существующие предприятия оттуда не съедут.

«Вы же понимаете, что там уже есть производства, у этих территорий и предприятий есть собственники. Даже если мы наложим там рекреационную зону, они завтра оттуда не съедут. Может быть, они расширяться не смогут, не смогут сделать капитальный ремонт, но их оттуда по большому счету никто не выгонит», — пояснил он.

Однако в этот раз большинство собравшихся поддержали предложение жительницы. Также люди проголосовали в целом за все предложенные корректировки. Правда, решение публичных слушаний по закону носит лишь рекомендательный характер. Окончательно утверждать изменения будут мэр и муниципалитет Ярославля.