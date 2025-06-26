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Дороги и транспорт В Ярославле планируют реконструировать речной порт

В Ярославле планируют реконструировать речной порт

Об этом сообщили на публичных слушаниях по Генплану

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11 комментариев
В Ярославле собираются реконструировать речной порт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле собираются реконструировать речной порт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются реконструировать речной порт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 26 июня прошли публичные слушания по изменениям, которые планируют внести в Генеральный план города. На мероприятии, которое прошло в администрации Кировского и Ленинского районов, прозвучала информация о том, что в Ярославле планируется реконструкция речного порта.

«Реконструкция предусмотрена в рамках планируемого увеличения пассажиропотока до 1 млн. человек», — пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Сейчас параметры порта в Генплане описаны следующим образом: протяженность причалов — свыше 2,7 тыс. метров, пропускная способность — 5 млн. тонн грузов в год, пассажиров — свыше 500 тыс. человек в год.

Предполагается, что реконструкция объекта будет проведена до 2030 года.

Напомним, также власти собираются реконструировать ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Здесь планируют модернизировать пункт пропуска, построить два новых терминала — пассажирский и грузовой. После этого аэропорт может стать международным. Также будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, работы запланированы на 2027–2029 годы.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Речной порт Реконструкция
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Комментарии
11
Гость
1 час
Сразу после моста и парка? или сначала туалеты поставим а то на памперсы у нас денег нет а терпеть уже невозможно
Гость
1 час
аххахахахахаххахаха
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