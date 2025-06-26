В Ярославле планируют реконструировать речной порт

В Ярославле собираются реконструировать речной порт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 26 июня прошли публичные слушания по изменениям, которые планируют внести в Генеральный план города. На мероприятии, которое прошло в администрации Кировского и Ленинского районов, прозвучала информация о том, что в Ярославле планируется реконструкция речного порта.

«Реконструкция предусмотрена в рамках планируемого увеличения пассажиропотока до 1 млн. человек», — пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Сейчас параметры порта в Генплане описаны следующим образом: протяженность причалов — свыше 2,7 тыс. метров, пропускная способность — 5 млн. тонн грузов в год, пассажиров — свыше 500 тыс. человек в год.

Предполагается, что реконструкция объекта будет проведена до 2030 года.