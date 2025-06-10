На месте бывшего городского предприятия в Ярославле планируют построить жилой комплекс

На месте ГДУ построят жилье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Территорию бывшего предприятия «Городское дорожное управление», расположенную между Мышкинским проездом и улицей Всполинское поле в Ярославле, хотят застроить жильем. Предложение сменить в Генплане города функциональную зону этой территории вынесено на общественные обсуждения, которые пройдут 26 июня. Вместо производственной площадки здесь хотят официально закрепить многофункциональную общественно-деловую и жилую зону.

«На рассматриваемой территории планируется размещение комплекса многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, дошкольная образовательная организация на 190 мест, объекты благоустройства. Планируемая численность населения — 3200 человек», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений, вносимых в Генплан.

Власти отметили, что, так как территория долгое время использовалась в производственных целях, застройщику перед началом строительства необходимо выполнить расчет и утвердить границы санитарно-защитной зоны, выполнить экологические изыскания и провести рекультивацию земель до показателей безопасных для размещения жилья и социальных объектов. Также необходимо продумать меры по снижению шума от железной дороги и расположенной рядом автодороги.

Схема участка, где построят новый жилой комплекс Источник: мэрия Ярославля











Напомним, территория под застройку занимает площадь около 8 гектаров. Она находится в частной собственности. В феврале 2024 года мэрия выпустила постановление о подготовке проекта планировки и межевания данного участка под жилье. Инициатором этого в документе был указан индивидуальный предприниматель из Ярославля Дмитрий Казак.

ИП Казак Дмитрий Александрович был зарегистрирован в Ярославле в 2006 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», в числе его видов деятельности — розничная и оптовая торговля лакокрасочными, строительными материалами, покупка и продажа нежилых зданий и помещений. Также он является владельцем строительной компании «Дк Строй», образованной в декабре 2016 года (чистая прибыль за 2024 год — миллион рублей).

Представитель застройщика тогда пояснял порталу 76.RU, что на участке хотят возвести около 70 тысяч квадратных метров жилья. Предполагается, что это будут дома высотой в 7-9 этажей.

Сейчас представитель застройщика сообщил, что смена функционального зонирования — один из этапов подготовки в реализации проекта.

Напомним, ранее владельцем «Городского дорожного управления» была мэрия Ярославля. Название предприятия фигурировало в уголовном деле мэра Евгения Урлашова. Предприятие задолжало строительной компании «Ярдорстрой», принадлежащей Эдуарду Авдаляну, 118,4 млн рублей. В итоге ГДУ признали банкротом. В 2013 году оно лишилось всего имущества — производственных площадок, складов, дорожной техники, а также земельных участков.