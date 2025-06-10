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Недвижимость На месте бывшего городского предприятия в Ярославле планируют построить жилой комплекс

На месте бывшего городского предприятия в Ярославле планируют построить жилой комплекс

Что известно о проекте

1 108
15 комментариев
На месте ГДУ построят жилье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте ГДУ построят жилье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте ГДУ построят жилье

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Территорию бывшего предприятия «Городское дорожное управление», расположенную между Мышкинским проездом и улицей Всполинское поле в Ярославле, хотят застроить жильем. Предложение сменить в Генплане города функциональную зону этой территории вынесено на общественные обсуждения, которые пройдут 26 июня. Вместо производственной площадки здесь хотят официально закрепить многофункциональную общественно-деловую и жилую зону.

«На рассматриваемой территории планируется размещение комплекса многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания, дошкольная образовательная организация на 190 мест, объекты благоустройства. Планируемая численность населения — 3200 человек», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений, вносимых в Генплан.

Власти отметили, что, так как территория долгое время использовалась в производственных целях, застройщику перед началом строительства необходимо выполнить расчет и утвердить границы санитарно-защитной зоны, выполнить экологические изыскания и провести рекультивацию земель до показателей безопасных для размещения жилья и социальных объектов. Также необходимо продумать меры по снижению шума от железной дороги и расположенной рядом автодороги.

Схема участка, где построят новый жилой комплекс | Источник: мэрия ЯрославляСхема участка, где построят новый жилой комплекс | Источник: мэрия Ярославля
Схема участка, где построят новый жилой комплекс
Источник:
мэрия Ярославля

Напомним, территория под застройку занимает площадь около 8 гектаров. Она находится в частной собственности. В феврале 2024 года мэрия выпустила постановление о подготовке проекта планировки и межевания данного участка под жилье. Инициатором этого в документе был указан индивидуальный предприниматель из Ярославля Дмитрий Казак.

ИП Казак Дмитрий Александрович был зарегистрирован в Ярославле в 2006 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», в числе его видов деятельности — розничная и оптовая торговля лакокрасочными, строительными материалами, покупка и продажа нежилых зданий и помещений. Также он является владельцем строительной компании «Дк Строй», образованной в декабре 2016 года (чистая прибыль за 2024 год — миллион рублей).

Представитель застройщика тогда пояснял порталу 76.RU, что на участке хотят возвести около 70 тысяч квадратных метров жилья. Предполагается, что это будут дома высотой в 7-9 этажей.

Сейчас представитель застройщика сообщил, что смена функционального зонирования — один из этапов подготовки в реализации проекта.

Напомним, ранее владельцем «Городского дорожного управления» была мэрия Ярославля. Название предприятия фигурировало в уголовном деле мэра Евгения Урлашова. Предприятие задолжало строительной компании «Ярдорстрой», принадлежащей Эдуарду Авдаляну, 118,4 млн рублей. В итоге ГДУ признали банкротом. В 2013 году оно лишилось всего имущества — производственных площадок, складов, дорожной техники, а также земельных участков.

Позже сообщалось, что банкротство предприятия и передача его имущества за долги было личным распоряжением Евгения Урлашова, за что он получил взятку от Эдуарда Авдаляна в размере 17 миллионов рублей. В суде по делу Урлашова судья объявил, что это установленный факт. Депутаты муниципалитета тогда заявляли, что предприятие банкротили намеренно и оценка его имущества была сильно занижена. Позже мэрия пыталась отсудить недвижимость назад, но это не получилось.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
15
Гость
2 часа
Всё развалил, работы нет нормальной. Для кого эти дома ? У простых людей нет 5-6 мл на эти квартиры
Гость
2 часа
Я не против строительства домов в заброшенных и пустующих территорий бывших заводов, но нужно и заниматься благоустройством, в частности вдоль дороги идущая от Комсомольской площади до ул. Лисицына (через ЖД путепровод), а также главное- это благоустройство Которосльной набережной от Комсомольской площади до основной (существующей) набережной, чтобы можно было людям гулять вдоль реки, а также организация паркового пространства. Если это будут претворяться в реальную схему развития места строительства- я ЗА! Вообще, город нужно развивать, а не писать, мол для кого строят и прочее. Нужно строить и развивать. Не нравится- есть деревни!
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