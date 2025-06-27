Заселятся 11 тысяч человек: в Ярославле собираются застроить территорию рядом с Толгским монастырем

В Ярославле может появиться новый малоэтажный район Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большую территорию в поселке Толга в Заволжском районе Ярославля, недалеко от Толгского монастыря, хотят застроить жильем. Для этого в Генплане Ярославля планируют изменить функциональные зоны участков в этом месте.

Подробности проекта озвучили 26 июня на публичных слушаниях по изменениям в Генеральный план.

«Изменение зонирования предлагается для использования данной незанятой территории для малоэтажной жилой застройки, формирования новых участков для индивидуального жилого строительства, в том числе для предоставления многодетным семьям», — рассказал главный архитектор города Артем Цымбалов.

Ориентировочная площадь рассматриваемой территории составляет 61 гектар. Ее отдадут под комплексное развитие. То есть здесь должно появиться не только жилье высотой до 4 этажей, но и социальные объекты, прочая инфраструктура

«Количество планируемых жителей — 11 тысяч человек. Также на данной территории запланировано проектирование школы и садика», — добавила заместитель начальника управления архитектуры ярославского департамента градостроительства Ирина Филиппова.

Постановление о комплексном развитии территории в мэрии планируют выпустить не ранее, чем через полтора месяца. Далее пройдет аукцион за право развития территории. Предполагаемый срок реализации всего проекта — 10 лет.

Участники публичных слушаний поддержали проект.