Вместо зеленых зон, складов и предприятий: какие участки в Ярославле хотят отдать под жилые дома

В Ярославле подготовили изменения в Генплан города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле собираются внести изменения в Генплан города. Проект корректировок выложен на сайте мэрии. 26 июня в 17 часов в здании администрации Кировского и Ленинского районов пройдут общественные обсуждения документа.

Часть изменений, которые хотят внести в Генплан, связана с переводом земель под новое строительство. Мы изучили проект и узнали, какие новые участки собираются отдать под масштабную застройку. Публикуем список.

Дома вместо зеленых зон

Часть участков под застройку хотят отщипнуть от зеленых зон. Например, к такой территории относится площадка в районе дома № 4 на улице Пионерской в Дзержинском районе. Сейчас эта территория числится рекреационной зоной, то есть предназначена для организации парков, скверов для отдыха жителей. По факту же она представляет собой заросший пустырь. Вместо этого ее планируют отдать под строительство жилья;

Также из рекреационной зоны и зоны транспортной инфраструктуры в зону для жилищного строительства собираются перевести еще один участок в Дзержинском районе — около дома № 37 по 2-й Норской набережной. К слову территория находится менее, чем в ста метрах от берега Волги.

Зеленую зону площадью 8,5 гектаров, которая сейчас официально является рекреационной, на Волгостроевской набережной, 4 в Заволжском районе планируют отдать под строительство индивидуальных жилых домов;

Жилье на площадках предприятий и соцобъектов

Участок на улице Красноперекопской, 33 хотят перевести из зоны специализированной общественной застройки в жилую зону. Раньше на этом месте находился корпус больницы имени Семашко. Затем здание перестали использовать по назначению, оно обветшало и его снесли. Собственник участка хочет построить на этом месте жилой дом;

На Тверицкой набережной, 9 предлагается поменять зону с промышленной на жилую. В мэрии пояснили, что территория примыкает к жилой застройке.

«Существующие там сейчас склады не эксплуатируются, планируется их снос. Территорию планируется застроить жилыми домами до четырех этажей», — отмечается в проекте изменений Генплана.

Еще один пример подобных переводов земель — территория бывшего предприятия «Городское дорожное управление», расположенная между Мышкинским проездом и улицей Всполинское поле в Ярославле. Ее также хотят застроить жильем. Наш портал писал о проекте. Застройщик намерен возвести здесь комплекс из 7-9 этажек. Кроме того здесь должна быть предусмотрена территория под детский сад;

Освоение неосвоенного

В поселке Толга в Заволжском районе хотят изменить границы существующих функциональных зон — жилой, транспортной, рекреационной и садоводческой ради нового строительства. В мэрии сообщили, что здесь будет территория для новой индивидуальной жилой застройки.

Территорию площадью 28,6 гектара в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки, рядом с Юбилейным мостом в Заволжском районе, готовят к комплексному развитию. Это означает, что здесь может появиться новый жилой микрорайон с необходимой инфраструктурой.

«Территория свободна от застройки и правообладателей. Рассматривается возможность размещения здесь среднеэтажной и малоэтажной застройки», — пояснили в мэрии.