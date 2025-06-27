В Ярославле планируют построить новые железнодорожные пути и дороги

В Ярославле могут построить новые железнодорожные пути и местные дороги. Информация об этом была озвучена 26 июня на публичных слушаниях по внесению изменений в Генплан города.
Как отметил главный архитектор города Артем Цымбалов, строительство и реконструкция железнодорожных путей предусмотрена в соответствие с территориальной схемой зонирования России. Это будут федеральные объекты.
«Строительство новых железнодорожных путей и реконструкция существующих предусмотрена до 2030 года», — добавил он.
Какие железнодорожные пути должны построить или реконструировать:
участок Мга — Сонково — Ярославль — железнодорожные пути общего пользования в Дзержинском и Кировском районах;
участок Ярославль-Нерехта во Фрунзенском районе
участок Александров — Ярославль — строительство железнодорожного пути общего пользования в Красноперекопском районе;
участок Будогощь — Ярославль в Дзержинском и Кировском районах.
Также в Генплан предложили внести новые улицы местного значения:
в створе просп. Машиностроителей — от просп. Авиаторов до ул. Камышовой, (Заволжский район);
ул. Кривова от Суздальского шоссе до ул. Пожарского, далее через железнодорожные пути в створ ул. Чернопрудной (Фрунзенский район);
На публичных слушаниях предложенные изменения поддержали. Окончательное решение по ним теперь должны принять мэр и муниципалитет.
Напомним, также на публичных слушаниях сообщили о намерениях реконструировать речной порт в Ярославле.