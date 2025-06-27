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Дороги и транспорт В Ярославле планируют построить новые железнодорожные пути и дороги

В Ярославле планируют построить новые железнодорожные пути и дороги

Об этом сообщили на публичных слушаниях по изменениям в Генплан

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9 комментариев
В Ярославле появятся новые дороги и железнодорожные пути | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появятся новые дороги и железнодорожные пути | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появятся новые дороги и железнодорожные пути

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут построить новые железнодорожные пути и местные дороги. Информация об этом была озвучена 26 июня на публичных слушаниях по внесению изменений в Генплан города.

Как отметил главный архитектор города Артем Цымбалов, строительство и реконструкция железнодорожных путей предусмотрена в соответствие с территориальной схемой зонирования России. Это будут федеральные объекты.

«Строительство новых железнодорожных путей и реконструкция существующих предусмотрена до 2030 года», — добавил он.

Какие железнодорожные пути должны построить или реконструировать:

  • участок Мга — Сонково — Ярославль — железнодорожные пути общего пользования в Дзержинском и Кировском районах;

  • участок Ярославль-Нерехта во Фрунзенском районе

  • участок Александров — Ярославль — строительство железнодорожного пути общего пользования в Красноперекопском районе;

  • участок Будогощь — Ярославль в Дзержинском и Кировском районах.

Также в Генплан предложили внести новые улицы местного значения:

  • в створе просп. Машиностроителей — от просп. Авиаторов до ул. Камышовой, (Заволжский район);

  • ул. Кривова от Суздальского шоссе до ул. Пожарского, далее через железнодорожные пути в створ ул. Чернопрудной (Фрунзенский район);

На публичных слушаниях предложенные изменения поддержали. Окончательное решение по ним теперь должны принять мэр и муниципалитет.

Напомним, также на публичных слушаниях сообщили о намерениях реконструировать речной порт в Ярославле.

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корреспондент
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Комментарии
9
Гость
1 час
Когда пр-т Дзержинского с Тутаевским шоссе соедините? И вообще в Брагино не хватает дорог поперечных Ленинградскому пр-ту, из-за этого все едут до Урицкого, Панина, чтобы перебраться на Тутаевское шоссе. Окружную ЮЗОД сделайте нормальной дорогой, а вообще новую строить надо. Самая позорная окружная в ЦФО и в России для города масштаба Ярославля. В каждом районе города есть ключевые места, где необходимы новые улицы и дороги.
Гость
1 час
У нас только планируют, дальше обещаний дело не заходит
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