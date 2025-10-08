«Стимулирует развитие бизнеса»: как создание пешеходного центра скажется на жизни в Ярославской области

В Ярославской области реализуется масштабный проект по благоустройству пешеходных зон. Такие проекты уже начали реализовывать в Ярославле, Рыбинске и Угличе.
Мы спросили урбаниста Артема Пирожникова, как такие пешеходные центры могут повлиять на облик города и его туристическую привлекательность.
«На создание пешеходных зон нужно смотреть с двух сторон, — отметил он. — С одной стороны, это действительно эффективное решение, которое позволяет дать новый импульс развитию местного бизнеса. Рестораны, кафе, отели, хостелы, которые будут располагаться в этой структуре, смогут создать новые точки притяжения для города и туристов. С этой точки зрения это решение носит положительный характер: в город придет больше денег, что не может не радовать».
Однако, по словам эксперта, могут возникнуть трудности с организацией подвоза продуктов, а также социально-бытового и транспортного обслуживания. Но эти нюансы должны быть прописаны в проекте реконструкции.
Где еще проводится такая практика
Артем Пирожников отметил, что во многих городах России реализуются проекты по реконструкции общественных пространств для привлечения туристов. Среди них эксперт выделил Старицу и Торжок в Тверской области, а также города Нижегородской области и Дальнего Востока, например Тынду с ее бамовским Арбатом.
«Огромное количество городов подаются в рамках нацпроектов „Формирование комфортной городской среды“, то есть работа в этом направлении идет, и это радует», — поделился своим мнением Артем Пирожников.
Создание пешеходного центра положительно влияет на туристическую отрасль и развитие бизнеса.
«Реконструкция улиц с учетом интересов пешеходов стимулирует развитие бизнеса. Туристам становится интересно приехать, прогуляться по городу, потратить деньги, остановиться в комфортных местах и насладиться хорошей едой, получив при этом положительные впечатления», — отметил Артем Пирожников.
Бизнес, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы эти впечатления оставались у гостей надолго. Таким образом, реконструкция приносит пользу не только туристической отрасли, но и способствует развитию местного бизнеса.
Мы также показали эксперту эскизы пешеходного центра Ярославля. Артем Пирожников оценил планы по благоустройству города для удобства пешеходов, но отметил нехватку зелени.
«Касаемо эскизов проекта: хорошие проекты, эффективное использование пространства, однако склоняюсь к недостатку озеленения, в солнечные жаркие дни это может вызвать сложности с использованием пространства», — рассказал урбанист.
Что с проектом пешеходного центра в Ярославле
В сентябре 2025 года на улице Максимова в Ярославле начали работы по благоустройству пешеходной зоны. Там сейчас закрыт проезд для машин. Подрядчик должен будет проложить плитку, поставить скамейки и фантан. Кроме того, территория будет озеленена.
Переделка улицы Максимова — первый этап в реконструкции центра Ярославля. Последующие работы по плану должны начаться осенью 2026 года. Для проезда закроют целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского.
На улицах, которые собираются сделать пешеходными, работают кафе, рестораны и сувенирные магазины. В беседе с 76.RU одни владельцы бизнеса поделились, что надеются на рост числа клиентов в связи с улучшением города и созданием удобств для туристов, другие переживают из-за возможных сложностей во время проведения ремонтных работ.
Как считаете, нужен в Ярославле пешеходный центр?