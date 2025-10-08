«Стимулирует развитие бизнеса»: как создание пешеходного центра скажется на жизни в Ярославской области

Эксперт высказался по поводу важности создания пешеходного центра Источник: мэрия Ярославля

В Ярославской области реализуется масштабный проект по благоустройству пешеходных зон. Такие проекты уже начали реализовывать в Ярославле, Рыбинске и Угличе.

Мы спросили урбаниста Артема Пирожникова, как такие пешеходные центры могут повлиять на облик города и его туристическую привлекательность.

«На создание пешеходных зон нужно смотреть с двух сторон, — отметил он. — С одной стороны, это действительно эффективное решение, которое позволяет дать новый импульс развитию местного бизнеса. Рестораны, кафе, отели, хостелы, которые будут располагаться в этой структуре, смогут создать новые точки притяжения для города и туристов. С этой точки зрения это решение носит положительный характер: в город придет больше денег, что не может не радовать».

Однако, по словам эксперта, могут возникнуть трудности с организацией подвоза продуктов, а также социально-бытового и транспортного обслуживания. Но эти нюансы должны быть прописаны в проекте реконструкции.

Где еще проводится такая практика

По эскизам мэрии Ярославля, так будет выглядеть Депутатская улица Источник: мэрия Ярославля

Артем Пирожников отметил, что во многих городах России реализуются проекты по реконструкции общественных пространств для привлечения туристов. Среди них эксперт выделил Старицу и Торжок в Тверской области, а также города Нижегородской области и Дальнего Востока, например Тынду с ее бамовским Арбатом.

«Огромное количество городов подаются в рамках нацпроектов „Формирование комфортной городской среды“, то есть работа в этом направлении идет, и это радует», — поделился своим мнением Артем Пирожников.

Создание пешеходного центра положительно влияет на туристическую отрасль и развитие бизнеса.

«Реконструкция улиц с учетом интересов пешеходов стимулирует развитие бизнеса. Туристам становится интересно приехать, прогуляться по городу, потратить деньги, остановиться в комфортных местах и насладиться хорошей едой, получив при этом положительные впечатления», — отметил Артем Пирожников.

Бизнес, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы эти впечатления оставались у гостей надолго. Таким образом, реконструкция приносит пользу не только туристической отрасли, но и способствует развитию местного бизнеса. Артем Пирожников урбанист

Мы также показали эксперту эскизы пешеходного центра Ярославля. Артем Пирожников оценил планы по благоустройству города для удобства пешеходов, но отметил нехватку зелени.

«Касаемо эскизов проекта: хорошие проекты, эффективное использование пространства, однако склоняюсь к недостатку озеленения, в солнечные жаркие дни это может вызвать сложности с использованием пространства», — рассказал урбанист.

Что с проектом пешеходного центра в Ярославле

Начали работы с улицы Максимова Источник: мэрия Ярославля

В сентябре 2025 года на улице Максимова в Ярославле начали работы по благоустройству пешеходной зоны. Там сейчас закрыт проезд для машин. Подрядчик должен будет проложить плитку, поставить скамейки и фантан. Кроме того, территория будет озеленена.

Переделка улицы Максимова — первый этап в реконструкции центра Ярославля. Последующие работы по плану должны начаться осенью 2026 года. Для проезда закроют целый квартал в границах улиц Кирова, Депутатской, Андропова, Нахимсона и Депутатского переулка, включая площадь у часовни Александра Невского.

На улицах, которые собираются сделать пешеходными, работают кафе, рестораны и сувенирные магазины. В беседе с 76.RU одни владельцы бизнеса поделились, что надеются на рост числа клиентов в связи с улучшением города и созданием удобств для туристов, другие переживают из-за возможных сложностей во время проведения ремонтных работ.