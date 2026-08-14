На молодого парня завели дело за то, что он искал музыку в интернете: новости 14 августа

В Кургане молодой парень попал под статью из-за запрещенной музыки Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 августа.

В России появится реестр педофилов

В 2027 году в России планируют запустить сервис «Насильник‑педофил». Как рассказала депутат Госдумы Анастасия Удальцова Telegram-каналу «Осторожно Media», МВД уже ведет работу по формированию реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей.

Система призвана не только собирать сведения о преступниках, но и помогать в идентификации неустановленных нарушителей и потерпевших. Кроме того, в реестре планируется хранить доказательства по уголовным делам.

Параллельно МВД готовит поправки к статье 242.1 УК РФ: они установят ответственность за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями детей. Еще одно направление работы полиции — разработка электронных браслетов для лиц, осужденных за преступления против несовершеннолетних.

Синоптик рассказала, какая погода нас ждет

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивой погоде во второй половине августа — ее будут формировать сменяющие друг друга волны холода и тепла.

По словам метеоролога, с 15 августа температурный фон вернется к норме, а затем превысит ее. Как пояснила Позднякова в беседе с радио Sputnik, чередование теплых и холодных периодов будет происходить очень быстро. Уже с 20 августа ожидается положительная температурная аномалия: в отдельные дни воздух может прогреваться на 3–4 градуса выше нормы.

В начале последней декады месяца придет новая волна прохлады. Днем температура составит 20–25 градусов. Однако в середине следующей недели возможен всплеск тепла — столбики термометров могут подняться до 29–30 градусов.

А вот ливни не прогнозируются. Сначала пройдут дожди, связанные со вторичными фронтами, а позже вероятны небольшие осадки, заключила эксперт.

В Минпросвещения определили, сколько времени школьник должен тратить на домашние задания

Ученикам 2–3‑х классов можно тратить на домашнюю работу не более 1,5 часа в день, учащимся 4–5‑х классов — до 2 часов, школьникам 6–8‑х классов — до 2,5 часа. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Для старшеклассников (9–11‑е классы) максимальная граница составляет 3,5 часа. При этом, как подчеркнул Костенко в беседе с РИА Новости, 3,5 часа — это предельный лимит, а не норма для ежедневной нагрузки.

Особая ситуация обстоит с первоклассниками: для них домашние работы полностью исключены. Минпросвещения закрепило это правило еще в 2021 году. По словам Костенко, отказ от заданий в первом классе — осознанное педагогическое решение.

«Первый год в школе — сложнейший адаптационный период, и дополнительная нагрузка здесь абсолютно излишня», — отметил эксперт.

Осенью могут вырасти цены на популярные услуги

Финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что осенью 2026 года подорожают некоторые востребованные услуги. В списке — аренда жилья, абонементы в спортзалы и бассейны, услуги прачечных, маникюр и разные варианты досуга.

Эксперт объясняет это тем, что после лета возвращается больше клиентов и растет спрос. По словам Беляева, бизнес устанавливает максимально возможную в данный момент цену — именно так формируется текущая инфляция.

«Продавцы назначают цену, ту, которую можно назначить предельную в каждый данный момент. Все, без исключения», — отметил аналитик в беседе с «Пятым каналом».

В Госдуме предложили гарантировать выпускникам первое рабочее место по специальности

Глава думской фракции и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью РИА Новости выступил с инициативой гарантировать каждому выпускнику вуза или колледжа первое рабочее место по полученной специальности.

Политик считает, что молодой специалист должен быть уверен в том, что его диплом и знания востребованы. По мнению Миронова, такая мера станет не только поддержкой молодежи, но и поможет решить проблему нехватки кадров в важных отраслях.

Он отметил, что сейчас выпускникам часто трудно устроиться по профессии из‑за отсутствия опыта. В итоге многие работают не по специальности.

В качестве возможных механизмов реализации инициативы Миронов назвал:

целевые договоры с предприятиями еще во время обучения;

квоты для выпускников в госучреждениях и компаниях с госучастием;

программы стажировок с перспективой трудоустройства.

В Минпросвещения предложили ввести облегченный учебный день для первоклассников

Министерство просвещения рекомендовало школам ввести облегченный учебный день для первоклассников — оптимально сделать таким днем среду или четверг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

В облегченный день в расписание стоит включать менее сложные предметы. Это поможет снизить интеллектуальную нагрузку на детей. Основная цель меры — не допустить переутомления первоклассников и помочь им комфортнее адаптироваться к школьной жизни. При этом облегченный день рекомендуется планировать на середину недели.

Кроме дня с пониженной нагрузкой, для первоклассников предусмотрены и другие поддерживающие меры:

дополнительные перемены по 20 минут после второго и третьего уроков;

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут — ее советуют проводить на улице.

Мошенники обманывают абитуриентов

Число случаев мошенничества в ходе приемной кампании в вузы за последнее время выросло вдвое. Злоумышленники предлагают абитуриентам «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв, и в результате получают деньги и персональные данные.

Мошенничество строится поэтапно:

Сбор данных. Злоумышленник собирает открытые сведения о вузе (сроки приема, приказы, структуру приемной комиссии, фамилии сотрудников) и об абитуриенте (например, из соцсетей). Первый контакт. Мошенник выходит на связь, представляясь сотрудником приемной комиссии, помощником декана или оператором «единого центра зачисления». Для убедительности он использует реальные даты, названия направлений и фамилии — это создает иллюзию официальности. Перевод в мессенджеры и давление. Общение переносят в мессенджеры, где жертве предлагают срочно «закрепить место», внести «гарантийный платеж», оплатить «оформление договора» или подтвердить приоритет, отправив документы. Для перевода денег присылают реквизиты физлица, QR‑код или ссылку на поддельную форму.

Минтранс планирует увеличить число запретных для полетов зон

Минтранс опроверг информацию о значительном расширении перечня запретных для полетов зон. Ранее в СМИ появились данные, что проект нового приказа ведомства увеличивает количество ограничений более чем в два раза, однако в министерстве назвали эти сведения некорректными.

Как сообщил 14 августа изданию РБК представитель Минтранса, новая редакция приказа «Об установлении запретных зон» не отменяет действующие ограничения, а лишь актуализирует их.

«В действующем приказе № 172 установлена 781 запретная зона. Приказ переутверждает ранее установленные зоны, а также добавляет 37 новых зон в рамках представлений от уполномоченных органов», — заявил представитель ведомства.

В Казахстане пропало электричество перед концертом Канье Уэста

Сразу в нескольких странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане — возникли проблемы с электроснабжением. В одних местах свет пропал полностью, в других — работал с перебоями.

Так, в Алма‑Ате свет пропал перед концертом американского рэпера Канье Уэста. Это должно было стать его первым большим выступлением в городе, но теперь проведение мероприятия под вопросом.

Лесные пожары охватили Грецию

На греческом полуострове Халкидики вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя вплотную приблизилось к жилым кварталам и пляжам в популярных курортных зонах — Сивири и Фурка, вынудив туристов и местных жителей срочно покидать свои места пребывания.

Источник: Twilight / X

По информации издания eKathimerini, очаг возгорания возник в сельскохозяйственных угодьях и прилегающем лесном массиве, а затем огонь перекинулся на жилые районы. Ситуация оказалась особенно напряженной на пляже Сивири. Из‑за стремительно надвигавшегося пламени отдыхающих пришлось эвакуировать морским путем. По данным береговой охраны, таким способом удалось вывезти 481 человека.

Источник: Weather Monitor / X

Эвакуационные мероприятия прошли и в Фурке, в частности, из расположенной там гостиницы. Как сообщает Le Monde.fr, многие пытались уехать самостоятельно на автомобилях, что привело к серьезным заторам на выездах из курортных зон.

Стихия нанесла значительный урон. Сгорели жилые дома и автомобили, а площадь уничтоженного лесного массива достигла 110 квадратных километров.

Для борьбы с пожарами власти задействовали крупные силы: 155 пожарных и 59 единиц наземной техники. С воздуха поддержку оказывали девять самолетов и семь вертолетов. В ходе тушения двое спасателей получили травмы, их госпитализировали.

Причиной возгорания стала экстремальная жара, охватившая этим летом значительную часть Европы.

Молодой человек попал под статью из‑за запрещенной песни

В Кургане 19‑летнего молодого человека привлекли к административной ответственности за то, что он нашел и послушал песню, которую в России признали экстремистской. Как рассказали в полиции, юноша специально искал эту композицию в интернете.

«Гражданин осуществил в сети „Интернет“ поиск аудиокомпозиции, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации, а также прослушал ее с использованием специальной программы, предоставляющей доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен», — сообщили в полиции Курганской области.